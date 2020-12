Número 13? Bolsonaro posta foto com volantes da Mega da Virada

O prêmio de R$ 300 milhões da Mega da Virada 2020 tem atraído diversos apostadores às lotéricas neste fim ano. E o presidente Jair Bolsonaro parece ser um dos jogadores que está de olho na bolada milionária.

Isso porque, em uma publicação em rede social, ao lado de sua filha Laura e do artista Romero Britto, para desejar Feliz Natal, o chefe do executivo apresentou alguns volantes da modalidade lotérica no bolso da camisa.

A imagem inusitada repercutiu nas redes sociais. Confira a publicação:

Apostar na Mega da Virada 2020

Quer tentar a sorte na Mega da Virada deste ano? O valor mínimo para apostar é R$ 4,50. Este valor corresponde a um jogo de seis dezenas. É permitido ainda fazer jogos com mais dezenas. Um jogo com 7 dezenas, por exemplo, custa R$ 31,50. Os jogos são feitos em volantes específicos da Mega da Virada.

As apostas podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro nas casas lotéricas de todo o país e também pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O prêmio do concurso especial de fim de ano não há acúmulos. Ou seja, caso a faixa principal não tenha ganhadores, a premiação será dividida entre os acertadores da Quina e assim por diante.

