Confira o resultado do Dia de Sorte 438 de hoje – 01/04/21

As Loterias Caixa sorteia nesta quinta-feira, dia 01 de abril , o resultado do Dia de Sorte 438 a partir das 20h. O prêmio estimado do concurso está acumulado em R$ 1,1 milhão e pode sair para o apostador que marcar as sete dezenas.

O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido do vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado do Dia de Sorte 438

Os apostadores que marcarem sete, seis, cinco, quatro dezenas e/ ou o Mês da Sorte pode faturar prêmios. Confira o resultado do Dia de Sorte a partir das 20h.

Acompanhe aqui os sorteios de todas as modalidades das Loterias Caixa

Como receber o prêmio do Dia de Sorte?