Resultado do Dia de Sorte concurso 548 de hoje, terça (28/12/21)

Resultado do Dia de Sorte concurso 548 de hoje, terça (28/12/21)

Nesta terça, dia 28 de dezembro, será realizado o sorteio dos números do resultado do Dia de Sorte concurso 548. A partir das 20h (horário de Brasília) os apostadores podem conferir se ganharam o prêmio de R$ 300 mil.

Resultado do Dia de Sorte 548

Os números sorteados no resultado do Dia de Sorte de hoje foram:

O Mês da Sorte é:

Premiação do Dia de Sorte

A partir de quatro números acertados e/ ou o Mês da Sorte, os apostadores conseguem faturar prêmio. A bolada principal sai para quem acertar as sete dezenas do resultado do Dia de Sorte 548 de hoje.

Em três faixas são pagas quantias fixas de: R$ 2,00 para o Mês da Sorte, R$ 4,00 para quatro números e R$ 20,00 para cinco números. O restante da quantia é destinado para premiação sendo 67% para a faixa de sete acertos e 30% para a faia de seis acertos.

Como receber o prêmio do Dia de Sorte?

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado do Dia de Sorte concurso 494 de hoje pode receber o prêmio em agências da Caixa. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser resgatadas em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

Leia também sobre qual é o último dia para jogar na Mega da Virada 2022