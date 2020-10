As dezenas sorteadas no resultado da Dupla Sena foram: 1° 03-09-14-33-37-47/ 2° 05-06-10-23-33-35

Nenhum jogador as dezenas do resultado da Dupla Sena, concurso 2147, o prêmio acumulou mais uma vez, aumentando para R$ 3,2 milhões. O sorteio da modalidade foi realizado hoje, dia 22 de outubro, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Confira o resultado da Dupla Sena concurso 2147: 1° 03-09-14-33-37-47/ 2° 05-06-10-23-33-35

Entretanto, na segunda faixa, 15 apostas que acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 3,5 mil. Na terceira faixa, de quatro números acertados, 818 apostas foram premiadas com o valor de R$ 74,83. Na quarta faixa, 13.8 apostas acertaram três dezenas e vão receber R$ 2,21.

No segundo sorteio também não houve acertadores. A sexta faixa de premiação, teve 8 apostas acertadoras de cinco números e cada uma vai receber R$ 6 mil. Na sétima faixa, 722 apostas marcaram quatro números levando o prêmio de R$ 84,78 cada. Por último, na oitava faixa, 13.6 mil apostas acertaram três dezenas, ganhando o prêmio de R$ 2,25.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O sorteio da Dupla Sena, concurso 2148, pode pagar o prêmio de R$ 3,2 milhões está previsto para ser realizado no próximo sábado (24) e o resultado será anunciado a partir das 20h.

Como jogar no próximo concurso da Dupla Sena?

A Dupla Sena é a única modalidade em que são realizados dois sorteios em um mesmo concurso. Ou seja, com apenas uma aposta o jogador tem o dobro de chance de ganhar.

Para acertar o resultado da Dupla Sena o jogador precisa escolher, no mínimo, seis das 50 dezenas disponíveis. Ganha prêmio quem acertar três, quatro, cinco ou seis números no primeiro ou no segundo sorteio.

Outra característica da Dupla Sena é o prêmio da faixa de zero acertos. Se em uma apostas não houver nenhum número sorteado, o jogador também será premiado.

Para escolher as dezenas, o apostador pode fazer por meio do sistema, com a Surpresinha, e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro, oito ou três, seis, nove, 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Qual é a probabilidade de ganhar na Dupla Sena?

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples de seis números é de uma em 15.890.700, para qualquer um dos dois sorteios. Mas se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

Você também vai gostar de ler: