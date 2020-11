A Dupla Sena concurso 2155 sorteia, nesta terça-feira (10), o prêmio acumulado de R$ 1 milhão para o jogador que acertar as seis dezenas. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Resultado da última Dupla Sena

O último resultado da Dupla Sena , concurso 2154, realizado no sábado (08), foi:

1° sorteio – 02 09 31 32 35 37

2° sorteio – 01 09 12 18 33 38

Como apostar na Dupla Sena concurso 2155?

Na Dupla Sena 2155, com um único bilhete, o apostador concorre duas vezes dentro do mesmo sorteio. Para apostar, é preciso escolher de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante.

Ganha se acertar 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio. Na hora de preencher o bilhete, o apostador pode optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 2,50. O sorteio será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Qual é o prêmio da Dupla Sena?

O prêmio da Dupla Sena concurso 2155 corresponde a 43,35% do total bruto arrecadado. Por isso, o valor sempre pode ser diferente.

Essa porcentagem é dividida então entre as faixas de acertos de cada um dos sorteios realizado por concurso.

No primeiro sorteio:

30% portanto vão para os acertadores de 6 números;

10% portanto vão para os acertadores de 5 números;

8% portanto vão para os acertadores de 4 números;

4% portanto vão para os acertadores de 3 números;

Segundo sorteio:

11% portanto vão para os acertadores de 6 números;

9% portanto vão para os acertadores de 5 números;

8% portanto vão para os acertadores de 4 números;

4% portanto vão para os acertadores de 3 números;

Qual é a probabilidade de ganhar?

Na Dupla Sena 2155, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

