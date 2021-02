Dupla Sena 2196 tem prêmio de R$ 3,2 milhões hoje, sábado (13/02)

Na noite deste sábado, dia 13, a Dupla Sena, concurso 2196, sorteia o prêmio acumulado em R$ 3,2 milhões . Para concorrer ao prêmio, as apostas devem ser feitas até às 19h (horário de Brasília).

O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Os jogos podem feitos em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Como ganhar na Dupla Sena 2196?

A Dupla Sena 2196 realiza dois sorteios por concurso, sendo seis dezenas em cada – ao todo 12 números -, às terças, quintas e sábados, a partir das 20h. Se o apostador não acertar os números no primeiro sorteio, acaba tendo mais uma chance.

É necessário marcar de seis a 16 números no volante – composto por 50 dezenas. A combinação de números da aposta também pode ser feita de forma aleatória pelo sistema, com a Surpresinha.

Além disso, para tentar a sorte e concorrer a dois, quatro, oito ou três, seis, nove e 12 concursos consecutivos com a mesma aposta, o jogador pode escolher a opção Teimosinha. No jogo da Dupla Sena 2196 é possível adicionar dezenas, porém o valor aumenta. A aposta simples sai por R$ 2,50.

Quem faz três pontos na Dupla Sena ganha prêmio?

Quem acerta, a partir de três números, o resultado da Dupla Sena 2196 já consegue faturar prêmios em qualquer um dos sorteios. Contudo, nenhuma faixa possui valor fixo e varia de acordo com a arrecadação do concurso:

1º sorteio

30% entre os acertadores de, assim, 6 números;

10% entre os acertadores de, assim, 5 números;

8% entre os acertadores de, assim, 4 números;

4% entre os acertadores de, assim, 3 números;

2º sorteio

11% entre os acertadores de, assim, 6 números;

9% entre os acertadores de, assim, 5 números;

8% entre os acertadores de, assim, 4 números;

4% entre os acertadores de, assim, 3 números;

Como apostar no concurso 2196 com bolão?

Para concorrer ao bolão da Dupla Sena 2196, o valor mínimo é de R$10,00 e cada cota – número de participantes que cada aposta pode ter – não deve custar menos de R$2,50.

No entanto, é possível realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas – para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a cota é de no mínimo duas e no máximo 50.

O jogador deve preencher as dezenas que deseja jogar no bolão da Dupla Sena 2196 no próprio volante ou pedir para que um atendente da lotérica faça isso pelo sistema.

Probabilidade da Dupla Sena

Na Dupla Sena 2196, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.