Dupla Sena de Páscoa 2021: conheça as saiba as regras do sorteio

A Dupla Sena de Páscoa 2021 está se aproximando e a comercialização das apostas para concorrer ao prêmio de R$ 30 milhões já foram liberadas pelas Loterias Caixa. Saber quais são as regras do primeiro concurso especial do ano podem ajudar quem vai tentar faturar a bolada.

O sorteio da modalidade que pode fazer novos milionários, se mais de uma pessoa cravar as seis dezenas do primeiro sorteio, está previsto para o sábado que antecede o domingo de Páscoa, dia 03 de abril. Em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), os apostadores conseguem registrar o jogo.

Na Dupla Sena de Páscoa, serão realizados dois sorteios – como é feito nos concursos regulares. Mas as regras de premiação e acumulação funcionam de uma maneira diferente.

Regras do jogo da Dupla Sena de Páscoa 2021

As regras do jogo da Dupla Sena de Páscoa seguem de acordo com as dos concursos regulares da modalidade. No volante especial do concurso, os apostadores devem marcar os números da sorte para o primeiro e segundo sorteio, no mínimo seis para cada.

Contudo, diferente dos outros concursos, nesse especial uma das regras é a não acumulação do prêmio. Ou seja, se ninguém conseguir acertar as seis dezenas, o prêmio passa para a faixa de cinco e assim por diante.

E, seguindo o mesmo critério, se não houver ganhador na sena do segundo sorteio, o valor vai para a faixa da quina e assim por diante. Outra regra é a alteração da porcentagem do valor do prêmio da Dupla Sena de Páscoa destinado para cada faixa dos sorteios:

1º Sorteio

46% para a faixa de seis acertos (sena);

10% para a faixa de cinco acertos (quina);

8% para a faixa de quatro acertos (quadra);

4% para a faixa de três acertos (terno);

2º Sorteio

11% para a faixa de seis acertos (sena);

9% para a faixa de cinco acertos (quina);

8% para a faixa de quatro acertos (quadra);

4% para a faixa de três acertos (terno);

A sena do primeiro sorteio também é composta pelo total acumulado no concurso especial de Páscoa e, se houver, o total acumulado do concurso anterior de qualquer faixa.

Qual é o preço do jogo do concurso especial de Páscoa?

O jogo da Dupla Sena de Páscoa com seis números sai por R$ 2,50. Nessa modalidade, os apostadores conseguem adicionar mais dezenas no volante para aumentar a chance de ganhar.

Entretanto, quanto maior a quantidade de números, sendo o máximo de 15 na aposta, maior o valor a ser pago:

7 números jogados custa R$ 17,50;

8 números jogados custa R$ 70;

9 números jogados custa R$ 210;

10 números jogados custa R$ 525;

11 números jogados custa R$ 1.155;

12 números jogados custa R$ 2.310;

13 números jogados custa R$ 4.290;

14 números jogados custa R$ 7.507,50;

15 números jogados custa R$ 12.512,5;

Qual é a chance de ganhar na Dupla Sena de Páscoa?

A chance de uma pessoa acertar o resultado da Dupla Sena de Páscoa e faturar o prêmio de R$ 30 milhões é de uma em mais de 15 mil. Já nas faixas menores, apesar do prêmio diminuir, a probabilidade de acertar cinco, quatro ou três dezenas é maior:

Sena – A chance de acertar os seis números é de uma em 15.890.700;

Quina – A chance de acertar os cinco números é de uma em 60.192;

Quadra – A chance de acertar os quatro números é de uma em 1.120;

Terno – A chance de acertar os três números é de uma em 60;