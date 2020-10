O sorteio da Dupla Sena concurso 2142 será realizado no Espaço Loterias Caixa às 20h e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV

A Dupla Sena concurso 2142 sorteia, neste sábado (10), o prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

As apostas para a Dupla Sena concurso 2142 podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

No último sorteio, realizado no dia de outubro, os números sorteados na Dupla Sena concurso 2141 foram: 1°- 11-20-24-35-36-44/ 2°- 11-25-27-37-40-45.

Qual é a probabilidade de ganhar na Dupla Sena, concurso 2142?

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

