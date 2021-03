A Caixa Econômica Federal pode pagar o prêmio de R$2,3 milhões hoje, sábado, 20 de março, para quem acertar as dezenas Dupla Sena. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O Resultado da Dupla Sena concurso 2210 será divulgado a partir das 20 horas.

Resultado da Dupla Sena 2210

O rateio do resultado da Dupla Sena 2210 pode ser acompanhado em Loterias Caixa. No jogo são duas oportunidades de levar prêmios. Os apostadores concorrem a dois sorteios com apenas um volante. Com isso, são oito oportunidades de ganhar algum valor.

Prêmio da Dupla Sena

O prêmio de R$ 2,3 milhões do resultado da Dupla Sena do dia 20 de março deve ser sacado em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

Último resultado da Dupla Sena

Resultado do concurso da 2209

Primeiro sorteio – 26 11 04 49 43 23

Segundo sorteio – 49 13 32 25 44 22

Resultado do concurso da 2208

Primeiro sorteio – 02 27 16 03 47 14

Segundo sorteio – 04 14 42 32 01 37

Resultado do concurso da 2207

Primeiro sorteio – 01 04 15 17 46 48

Segundo sorteio – 15 18 25 28 33 44

** Todos os resultados divulgados nesta página são fornecidos pela Caixa Econômica Federal, única responsável pelos sorteios