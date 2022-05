Resultado da Dupla Sena 2368 de hoje, quinta-feira (19/05)

Confira se ganhou no resultado da Dupla Sena 2368

Os sorteios da Dupla Sena acontecem sempre nas terças, quintas e sábados, às 20h. Hoje, dia 19 de maio, acontece mais uma edição do concurso. Aqui, você vai ficar sabendo o resultado da Dupla Sena 2368.

O prêmio está acumulado e já chega a R$ 3 milhões. Fique ligado e já comece a conferir as dezenas premiadas.

Confira o resultado da Dupla Sena 2368

Pegue o seu bilhete, anote agora o resultado da Dupla Sena 2368 e confira se você garantiu algum prêmio no sorteio de hoje (19):

1º sorteio da Dupla Sena:

2º sorteio da Dupla Sena:

Caso você queira acompanhar o sorteio em tempo real, basta acessar o YouTube ou o Facebook da Caixa Econômica Federal. Os sorteios da Dupla Sena acontecem sempre às 20h.

Assista abaixo ao resultado da Dupla Sena 2368 no YouTube da Caixa:

Em breve.

Premiação da Dupla Sena

O prêmio dividido entre os jogadores que acertam os números da Dupla Sena é equivalente a 43,35% da arrecadação total do concurso. Porém, esse valor acaba sendo bastante repartido entre cada grupo vencedor.

Veja abaixo como funciona a divisão para o primeiro sorteio:

30% são destinados aos acertadores de 6 números,

10% são destinados aos acertadores de 5 números,

8% são divididos entre os acertadores de 4 números,

4% são divididos entre os acertadores de 3 números;

Já para os ganhadores do segundo sorteio, a divisão é um pouco diferente. Confira:

11% são divididos entre os acertadores de 6 números,

9% são destinados aos acertadores de 5 números,

8% são destinados aos acertadores de 4 números,

4% são destinados aos acertadores de 3 números.

Se ninguém garantir o prêmio em qualquer faixa da premiação, ele é acumulado para o concurso seguinte.

Dupla Sena de Páscoa

O percentual de 16% fica acumulado para a 1ª faixa do 1º sorteio do próximo concurso especial. O sorteio ocorreu na data comemorativa da Semana Santa, no dia 16 de abril, a Dupla Sena de Páscoa.

O prêmio estava acumulado em R$ 32 milhões. Três sortudos garantiram a premiação máxima e dividiram a bolada. Sendo assim, cada um levou R$ 10,7 milhões.

