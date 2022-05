Resultado da Dupla Sena concurso 2370, terça – 24/05/2022

Para ganhar uma bolada de R$ 3,5 milhões, uma pessoa precisa acertar o resultado da Dupla Sena 2370 de hoje, terça-feira (24/05/22), a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio das dezenas ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, onde ficam localizados os globos da sorte.

Resultado da Dupla Sena 2370

Confiras as dezenas do resultado da Dupla Sena 2370 de hoje do primeiro e segundo sorteio.

1º sorteio:

2º sorteio:

Na Dupla Sena são realizados dois sorteios por concurso e cada um paga prêmios diferentes. Confira quantos números você deve acertar para conseguir faturar e o prêmio de cada faixa:

Primeiro sorteio: 30% entre os acertadores de 6 números; 10% entre os acertadores de 5 números; 8% entre os acertadores de 4 números; 4% entre os acertadores de 3 números.

Segundo sorteio: 11% entre os acertadores de 6 números; 9% entre os acertadores de 5 números; 8% entre os acertadores de 4 números; 4% entre os acertadores de 3 números.

Como receber o prêmio hoje?

Acertando o resultado total ou parcial da Dupla Sena 2370, o apostador pode receber o prêmio em qualquer agência da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 também poderá ser resgatada em casas lotéricas credenciadas.

Apostas online que forem premiadas têm a opção de receber a quantia por transferência ao Mercado Pago. As Loterias Caixa estipula o prazo de até 90 dias para o sortudo realizar o resgate do prêmio.

