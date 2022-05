Resultado da Dupla Sena concurso 2371, quinta – 26/05/22

As Loterias Caixa sorteia o resultado da Dupla Sena 2371 de hoje, terça-feira (08/06/21), a partir das 20h (horário de Brasília). Para ganhar a bolada acumulada em R$ 3,6 milhões, é preciso cravar as seis primeiras dezenas sorteadas.

Resultado da Dupla Sena concurso 2371

Confiras as dezenas do resultado da Dupla Sena concurso 2232 de hoje do primeiro e segundo sorteio em tempo real.

1º sorteio:

2º sorteio:

Na Dupla Sena são realizados dois sorteios por concurso e cada um paga prêmios diferentes. Confira quantos números você deve acertar para conseguir faturar e o prêmio de cada faixa:

Primeiro sorteio: 30% entre os acertadores de 6 números; 10% entre os acertadores de 5 números; 8% entre os acertadores de 4 números; 4% entre os acertadores de 3 números.

Segundo sorteio: 11% entre os acertadores de 6 números; 9% entre os acertadores de 5 números; 8% entre os acertadores de 4 números; 4% entre os acertadores de 3 números.

Como receber o prêmio hoje?

Acertando o resultado total ou parcial da Dupla Sena 2371, o apostador pode receber o prêmio em qualquer agência da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 também poderá ser resgatada em casas lotéricas credenciadas.

Apostas online que forem premiadas têm a opção de receber a quantia por transferência ao Mercado Pago. As Loterias Caixa estipula o prazo de até 90 dias para o sortudo realizar o resgate do prêmio.

