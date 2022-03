Saiba como funciona o bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022

O primeiro concurso especial do ano está chegando e os apostadores da Caixa podem faturar o prêmio estimado em R$ 30 milhões. E para ficar mais perto de se tornar milionário, apostar com bolão na Dupla Sena de Páscoa 2022 pode ser uma boa alternativa.

O sorteio está previsto para o dia 16 de abril, a partir das 20 horas (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo, nas redes sociais das Caixa. E por ser uma extração especial, o prêmio não acumula se não houver ganhador na primeira faixa.

Caso isso aconteça, a Caixa repassa o valor para a segunda faixa do primeiro sorteio e assim por diante. Os apostadores podem selecionar no volante de seis a 15 dezenas para concorrer à bolada.

O valor mínimo do jogo é de R$ 2,50, mas pode ultrapassar R$ 2,5 mil se forem adicionadas as dezenas para chegar mais perto do prêmio. Além de apostar com mais números, outra opção para quem deseja chegar mais perto de se tornar milionário é participar de um bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022.

O que é bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022?

Para ter mais chance de conquistar o prêmio máximo, o bolão da Dupla Sena de Páscoa é uma alternativa. Para quem nunca participou de um é bem simples de entender. Um grupo de pessoas selecionam as dezenas que gostariam que tivesse o jogo, podendo fazer até 10 apostas por bolão. Depois é só definir a quantidade de cotas que terá esse bolão.

A cota equivale a uma parte da aposta coletiva da Dupla Sena de Páscoa 2022. Ou seja, se 10 pessoas participarem do bolão, então o mesmo terá 10 cotas.

E se o bolão for premiado a divisão da quantia funcionará da seguinte maneira: o valor será distribuído igualmente de acordo com a quantidade de cotas.

Dá para realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas, para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a quantidade permitida de cotas aumenta para 50.

O valor mínimo para participar de um bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022 é de R$ 10 e cada cota não pode custar menos de R$2,50. Também dá para participar de bolões organizados por casas lotéricas.

Contudo, neste caso existe a possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota. Como esta é uma aposta coletiva, não é possível registrar os bolões nos canais eletrônicos como os demais jogos simples.

A Caixa só permite a realização de bolões e compra de cotas por meio físico. Então quem tiver interesse nesse estilo de jogo deverá se dirigir até uma casa lotérica.

Qual é a chance de ganhar o prêmio de R$ 30 milhões?

Os apostadores que comprarem cotas de bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022 podem ter diferentes chance de ganhar o prêmio. Isso vai depender da quantidade de números jogados e da quantidade de jogos no bilhete.

Veja a probabilidade de ganhar o prêmio de R$ 30 milhões de acordo com a quantidade de números jogados:

6 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 15.890.700;

7 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 2.270.100;

8 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 567.525;

9 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 189.175;

10 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 75.670;

11 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 34.395;

12 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 17.197;

13 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 9.260;

14 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 5.291;

15 números – a chance de ganhar o prêmio é de uma em 3.174.

Com ganhar prêmio na Dupla Sena de Páscoa 2022?

A partir de três acertos tanto no primeiro sorteio, quanto no segundo sorteio os apostadores já conseguem ganhar alguma quantia. Essa regra vale também vale para os bolões, sendo necessário marcar ao menos três números para ser premiado.

E, dessa forma, como já foi citado, mesmo que o prêmio seja menor, será dividido igualmente entre as cotas. Os valores poderão ser sacados em agências da Caixa mediante apresentação do bilhete e documento com foto.

Se a quantia bruta do bolão da Dupla Sena de Páscoa 2022 for de até R$ 1.903,98, então também dá para receber em casas lotéricas credenciadas. Para isso, o sortudo ou sortuda também deve levar o jogo original e o documento com foto.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos e o que não for sacado vai para o Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​

