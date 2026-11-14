Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal 6118 de hoje

O resultado da loteria Federal tem o maior prêmio de R$ 1,3 milhão

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Loteria Federal 6118
DCI
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Está com sorte? A Caixa sorteia neste na segunda, dia 16, o resultado da Federal 6118 que apresenta um prêmio de R$ 1,3 milhão na primeira faixa. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio, os números anunciados pelo Jornal DCI.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

– 1º Prêmio de R$ 500 mil
– 2º Prêmio de R$ 35 mil
– 3º Prêmio de R$ 30 mil
– 4º Prêmio de R$ 25 mil
– 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6118

De acordo com apuração do DCI, OS prêmios da loteria Federal 6118 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6118 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6117

47376 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
32229 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
31114 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
59504 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
16594 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6116

68911 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
85444 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
34785 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
54803 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
86716 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6115

32588 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
78206 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
78624 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
63078 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
20763 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Concurso 6114

56338 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
01871 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
24389 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
62267 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
30022 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Concurso 6113 – 28/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 03296
2º Prêmio de R$ 35 mil: 71832
3º Prêmio de R$ 30 mil: 34774
4º Prêmio de R$ 25 mil: 50827
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36316

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6118 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Jornalista Anny Malagolini
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Tem passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Tempo Novo. Profissional sob o DRT 1272/MS

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