O sorteio da Loteria Federal desta quarta, 4 de novembro, tem cinco prêmios principais

Resultado da Loteria Federal hoje 6115 de quarta (04/11/26)

Resultado da Loteria Federal hoje 6115 de quarta (04/11/26)

Nesta quarta-feira, 4, a Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6115 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: em breve

32588 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

78206 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

78624 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

63078 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

20763 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6115

Os prêmios da loteria Federal 6115 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6115 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Concurso 6114

56338 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

01871 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

24389 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

62267 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

30022 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Concurso 6113 – 28/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 03296

2º Prêmio de R$ 35 mil: 71832

3º Prêmio de R$ 30 mil: 34774

4º Prêmio de R$ 25 mil: 50827

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36316

Concurso 6112 – 24/10/2026

1º Prêmio de R$ 1,35 milhão: 64383

2º Prêmio de R$ 40 mil: 47006

3º Prêmio de R$ 30 mil: 15140

4º Prêmio de R$ 20 mil: 34147

5º Prêmio de R$ 17,3 mil: 09305

Concurso 6111 – 21/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 68003

2º Prêmio de R$ 35 mil: 33062

3º Prêmio de R$ 30 mil: 34756

4º Prêmio de R$ 25 mil: 44114

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 05674

Concurso 6110 – 18/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 46831

2º Prêmio de R$ 35 mil: 31652

3º Prêmio de R$ 30 mil: 60252

4º Prêmio de R$ 25 mil: 78093

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 09231

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6115 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.