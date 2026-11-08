Loteria Federal 6116: bilhete de Minas Gerais leva prêmio de R$ 500 mil
Loteria Federal premiou em cinco faixas
A sorte sorriu para um apostador de Minas Gerais neste domingo, 8 de novembro. Um bilhete vendido em Belo Horizonte garantiu o prêmio principal da extração 6116-6 da Loteria Federal, no valor de R$ 500 mil.
O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Ao todo, cinco bilhetes receberam os principais prêmios da extração, com valores que vão de R$ 20.503 a R$ 500 mil.
O número que levou a maior quantia foi o 068911, comercializado na lotérica Trevo do Carmo, na capital mineira.
Resultado da Loteria Federal 6116
Confira os cinco bilhetes contemplados neste domingo e os respectivos valores:
|Faixa
|Número sorteado
|Prêmio
|1º prêmio
|068911
|R$ 500.000,00
|2º prêmio
|085444
|R$ 35.000,00
|3º prêmio
|034785
|R$ 30.000,00
|4º prêmio
|054803
|R$ 25.000,00
|5º prêmio
|086716
|R$ 20.503,00
Onde saíram os bilhetes premiados?
Minas Gerais ficou com o prêmio mais alto da extração. Os outros quatro bilhetes contemplados foram vendidos em municípios paulistas.
Veja a relação:
- 1º prêmio: Belo Horizonte (MG) – R$ 500 mil;
- 2º prêmio: São Paulo (SP) – R$ 35 mil;
- 3º prêmio: Suzano (SP) – R$ 30 mil;
- 4º prêmio: São Paulo (SP) – R$ 25 mil;
- 5º prêmio: Diadema (SP) – R$ 20.503.
Somadas, as cinco faixas principais distribuíram R$ 610.503 aos ganhadores.
Quem pretende tentar a sorte novamente não precisa esperar muito. O próximo concurso da Loteria Federal está previsto para quarta-feira, 11 de novembro de 2026.
A modalidade tem extrações regulares às quartas-feiras e aos domingos. Na Federal, o participante compra um bilhete numerado, que pode ser dividido em frações. O valor recebido depende da quantidade de partes adquiridas.
Como funciona a premiação?
A Loteria Federal não exige que o apostador escolha dezenas antes do sorteio. Basta adquirir um bilhete e conferir se sua numeração corresponde a uma das combinações premiadas.
Também existem outras possibilidades de ganhar, como aproximações do primeiro prêmio e acertos de milhar, centena e dezena, conforme as regras da modalidade.
Os ganhadores devem apresentar o bilhete premiado e um documento de identificação para solicitar o pagamento. Prêmios acima do limite estabelecido pela Caixa são retirados exclusivamente nas agências do banco.