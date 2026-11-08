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Loteria Federal 6116: bilhete de Minas Gerais leva prêmio de R$ 500 mil

Loteria Federal premiou em cinco faixas

Escrito por Anny Malagolini
Loteria Federal 6116
Federal - DCI
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A sorte sorriu para um apostador de Minas Gerais neste domingo, 8 de novembro. Um bilhete vendido em Belo Horizonte garantiu o prêmio principal da extração 6116-6 da Loteria Federal, no valor de R$ 500 mil.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Ao todo, cinco bilhetes receberam os principais prêmios da extração, com valores que vão de R$ 20.503 a R$ 500 mil.

O número que levou a maior quantia foi o 068911, comercializado na lotérica Trevo do Carmo, na capital mineira.

Resultado da Loteria Federal 6116

Confira os cinco bilhetes contemplados neste domingo e os respectivos valores:

FaixaNúmero sorteadoPrêmio
1º prêmio068911R$ 500.000,00
2º prêmio085444R$ 35.000,00
3º prêmio034785R$ 30.000,00
4º prêmio054803R$ 25.000,00
5º prêmio086716R$ 20.503,00

Onde saíram os bilhetes premiados?

Minas Gerais ficou com o prêmio mais alto da extração. Os outros quatro bilhetes contemplados foram vendidos em municípios paulistas.

Veja a relação:

  • 1º prêmio: Belo Horizonte (MG) – R$ 500 mil;
  • 2º prêmio: São Paulo (SP) – R$ 35 mil;
  • 3º prêmio: Suzano (SP) – R$ 30 mil;
  • 4º prêmio: São Paulo (SP) – R$ 25 mil;
  • 5º prêmio: Diadema (SP) – R$ 20.503.

Somadas, as cinco faixas principais distribuíram R$ 610.503 aos ganhadores.

Quem pretende tentar a sorte novamente não precisa esperar muito. O próximo concurso da Loteria Federal está previsto para quarta-feira, 11 de novembro de 2026.

A modalidade tem extrações regulares às quartas-feiras e aos domingos. Na Federal, o participante compra um bilhete numerado, que pode ser dividido em frações. O valor recebido depende da quantidade de partes adquiridas.

Como funciona a premiação?

A Loteria Federal não exige que o apostador escolha dezenas antes do sorteio. Basta adquirir um bilhete e conferir se sua numeração corresponde a uma das combinações premiadas.

Também existem outras possibilidades de ganhar, como aproximações do primeiro prêmio e acertos de milhar, centena e dezena, conforme as regras da modalidade.

Os ganhadores devem apresentar o bilhete premiado e um documento de identificação para solicitar o pagamento. Prêmios acima do limite estabelecido pela Caixa são retirados exclusivamente nas agências do banco.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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