Nesta quarta-feira, 11 de novembro, a Loteria Federal realiza a extração 6117, com prêmio principal de R$ 500 mil

Nova Loteria Federal 6117 hoje: veja que horas é o sorteio desta quarta-feira

Nova Loteria Federal 6117 hoje: veja que horas é o sorteio desta quarta-feira

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Os apostadores têm mais uma oportunidade de concorrer aos prêmios das Loterias CAIXA nesta quarta-feira, 11 de novembro. A programação inclui oito modalidades, entre elas a Loteria Federal, que realiza a extração 6117, com prêmio principal previsto de R$ 500 mil.

Os sorteios acontecem em horários diferentes, conforme a modalidade. O Jornal DCI acompanha a programação e atualizará os resultados, números sorteados e rateios assim que as informações forem divulgadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja o resultado da loteria federal 6117

Horário do sorteio da Loteria Federal 6117

A Loteria Federal 6117 será sorteada nesta quarta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília). A modalidade tem uma dinâmica diferente das demais Loterias CAIXA: em vez de escolher dezenas, o participante compra um bilhete numerado e concorre aos prêmios de acordo com os números extraídos.

São cinco prêmios principais, mas as possibilidades de ganhar não se limitam aos bilhetes que correspondem exatamente aos números sorteados. Também existem premiações por milhar, centena, dezena, aproximações, dezenas finais e unidade do primeiro prêmio.

Nos cinco prêmios principais, recebem a premiação os bilhetes que correspondem exatamente a um dos números sorteados.

Na premiação por milhar, são considerados os quatro últimos algarismos de qualquer um dos cinco números principais. Já na centena, valem os três últimos algarismos dos números sorteados.

A premiação por dezena considera os dois últimos algarismos dos cinco prêmios principais.

Outra possibilidade é a premiação pelas dezenas finais. Nesse caso, são consideradas as três dezenas anteriores e as três posteriores à dezena correspondente ao primeiro prêmio, conforme as regras da modalidade.

Por fim, existe a premiação pela unidade do primeiro prêmio, que considera apenas o último algarismo do número sorteado na primeira colocação.

Sorteios das Loterias CAIXA desta quarta-feira, 11 de novembro

Além da Loteria Federal, outras sete modalidades têm concursos programados para esta quarta-feira. Confira os números dos concursos e os valores estimados:

Loteria Federal — extração 6117: prêmio principal de R$ 500 mil.

prêmio principal de R$ 500 mil. +Milionária — concurso 406: prêmio estimado de R$ 113 milhões.

prêmio estimado de R$ 113 milhões. Dupla Sena — concurso 3031: prêmio estimado de R$ 12,2 milhões.

prêmio estimado de R$ 12,2 milhões. Quina — concurso 7165: prêmio estimado de R$ 9 milhões.

prêmio estimado de R$ 9 milhões. Lotomania — concurso 2998: prêmio estimado de R$ 4,8 milhões.

prêmio estimado de R$ 4,8 milhões. Lotofácil — concurso 3827: prêmio estimado de R$ 2 milhões.

prêmio estimado de R$ 2 milhões. Super Sete — concurso 921: prêmio estimado de R$ 300 mil.

prêmio estimado de R$ 300 mil. Dia de Sorte — concurso 1345: prêmio estimado de R$ 100 mil.

A Loteria Federal tem sorteio previsto para as 20h. As demais modalidades serão sorteadas a partir das 21h, no horário de Brasília.

Os resultados podem ser consultados no portal oficial das Loterias CAIXA e nas atualizações do Jornal DCI.