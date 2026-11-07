Resultado da Loteria Federal hoje 6116 de sábado
O resultado da loteria Federal deste 8 de novembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
Vem sorte! A Caixa sorteia o resultado da Federal 6116 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil na primeira faixa, mas há mais premiações nas quatro primeiras. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real.
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
– 1º Prêmio de R$ 500 mil
– 2º Prêmio de R$ 35 mil
– 3º Prêmio de R$ 30 mil
– 4º Prêmio de R$ 25 mil
– 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Resultado da Loteria Federal hoje 6016
Os prêmios da loteria Federal 6016 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6016 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
– Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
– A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
– A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6115
32588 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
78206 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
78624 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
63078 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
20763 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Concurso 6114
56338 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
01871 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
24389 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
62267 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
30022 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Concurso 6113 – 28/10/2026
1º Prêmio de R$ 500 mil: 03296
2º Prêmio de R$ 35 mil: 71832
3º Prêmio de R$ 30 mil: 34774
4º Prêmio de R$ 25 mil: 50827
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36316
Concurso 6112 – 24/10/2026
1º Prêmio de R$ 1,35 milhão: 64383
2º Prêmio de R$ 40 mil: 47006
3º Prêmio de R$ 30 mil: 15140
4º Prêmio de R$ 20 mil: 34147
5º Prêmio de R$ 17,3 mil: 09305
Concurso 6111 – 21/10/2026
1º Prêmio de R$ 500 mil: 68003
2º Prêmio de R$ 35 mil: 33062
3º Prêmio de R$ 30 mil: 34756
4º Prêmio de R$ 25 mil: 44114
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 05674
Concurso 6110 – 18/10/2026
1º Prêmio de R$ 500 mil: 46831
2º Prêmio de R$ 35 mil: 31652
3º Prêmio de R$ 30 mil: 60252
4º Prêmio de R$ 25 mil: 78093
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 09231
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6116 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.