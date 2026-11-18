O resultado da loteria Federal deste 18 de novembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

A Caixa vai sortear no domingo, dia 22, o resultado da Federal 6119, que apresenta um prêmio de R$ 500 mil na primeira faixa. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio, os números anunciados pelo Jornal DCI.

Confira os números do sorteio da loteria federal: aguardando.

– 1º Prêmio

– 2º Prêmio

– 3º Prêmio

– 4º Prêmio

– 5º Prêmio

Resultado da Loteria Federal hoje 6119

Os prêmios da loteria Federal 6019 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6119 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6118

62545 – 1º Prêmio

65170 – 2º Prêmio

57177 – 3º Prêmio

83440 – 4º Prêmio

54040 – 5º Prêmio

6117

47376 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

32229 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

31114 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

59504 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

16594 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6116

68911 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

85444 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

34785 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

54803 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

86716 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6115

32588 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

78206 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

78624 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

63078 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

20763 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Concurso 6114

56338 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

01871 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

24389 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

62267 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

30022 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6119 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.