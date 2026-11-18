Resultado da Loteria Federal concurso 6119 de hoje (18/11/2026)
O resultado da loteria Federal deste 18 de novembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa vai sortear no domingo, dia 22, o resultado da Federal 6119, que apresenta um prêmio de R$ 500 mil na primeira faixa. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio, os números anunciados pelo Jornal DCI.
Confira os números do sorteio da loteria federal: aguardando.
– 1º Prêmio
– 2º Prêmio
– 3º Prêmio
– 4º Prêmio
– 5º Prêmio
Resultado da Loteria Federal hoje 6119
Os prêmios da loteria Federal 6019 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6119 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6118
62545 – 1º Prêmio
65170 – 2º Prêmio
57177 – 3º Prêmio
83440 – 4º Prêmio
54040 – 5º Prêmio
6117
47376 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
32229 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
31114 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
59504 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
16594 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6116
68911 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
85444 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
34785 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
54803 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
86716 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6115
32588 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
78206 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
78624 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
63078 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
20763 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Concurso 6114
56338 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
01871 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
24389 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
62267 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
30022 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6119 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.