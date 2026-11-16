A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (16) o sorteio do concurso 6118 da Loteria Federal. A extração prevê cinco prêmios principais, sendo o maior deles de R$ 500 mil. Ao todo, os valores distribuídos nas cinco faixas principais somam R$ 610,3 mil.

O sorteio é acompanhado pelo Jornal DCI, que atualiza esta página com os números assim que forem anunciados pela Caixa.

Números sorteados na Loteria Federal 6118

Confira as dezenas dos cinco bilhetes premiados no concurso 6118:

5º – 54040

4º – 83440

3º – 57177

2º – 65170

1º – 62545

No concurso 6118, a Loteria Federal distribui cinco prêmios principais. O primeiro lugar paga R$ 500 mil, enquanto os demais contemplam os valores de R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Os ganhadores são definidos a partir dos números dos bilhetes extraídos no sorteio. A modalidade também oferece outras possibilidades de premiação, conforme as regras estabelecidas pela Caixa.

Como saber se o bilhete da Federal 6118 foi premiado?

Para concorrer aos cinco prêmios principais, o apostador precisa ter um bilhete com a numeração correspondente a um dos números sorteados.

Também existem outras formas de ganhar na Loteria Federal: