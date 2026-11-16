Loteria federal 6118 tem sorteio hoje após adiamento da Caixa; veja que horas sai
Sorteio tem prêmio milionário
A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 16 de novembro, o sorteio da Loteria Federal 6118. A extração estava prevista inicialmente para domingo (15), mas foi transferida em razão do feriado da Proclamação da República. A extração está marcada para as 20h, pelo horário de Brasília.
Resultado da Loteria Federal 6118: confira os bilhetes premiados
Os números da Loteria Federal 6118 ainda não foram divulgados pela Caixa Econômica Federal. A extração desta segunda-feira corresponde à modalidade especial Enricou, que distribui mais de R$ 3,4 milhões em prêmios principais e derivados.
Confira a classificação dos cinco prêmios principais:
1º prêmio: aguardando resultado;
2º prêmio: aguardando resultado;
3º prêmio: aguardando resultado;
4º prêmio: aguardando resultado;
5º prêmio: aguardando resultado.
Quais são os valores dos prêmios da Loteria Federal 6118?
O concurso 6118 corresponde à extração especial Enricou. Segundo as informações da Caixa, essa modalidade distribui mais de R$ 3,4 milhões entre os prêmios principais e as faixas derivadas.
O valor destinado ao primeiro prêmio desta edição é de R$ 1,35 milhão para o bilhete inteiro. As demais premiações seguem o plano específico da extração.
Diferentemente dos concursos regulares, a Enricou possui preço próprio: o bilhete completo custa R$ 100, dividido em dez frações de R$ 10.
Como saber se o bilhete da Federal está premiado?
A Loteria Federal oferece diferentes possibilidades de premiação. Além de acertar integralmente um dos cinco números sorteados, o apostador pode receber valores por meio das modalidades derivadas.
Veja quais são as formas de ganhar:
- Prêmios principais: correspondência exata com um dos cinco números sorteados;
- Milhar: acerto dos quatro últimos algarismos de qualquer um dos cinco resultados;
- Centena: correspondência dos três últimos algarismos;
- Dezena: acerto dos dois últimos algarismos;
- Aproximações: bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior à do primeiro prêmio;
- Dezenas finais: bilhetes com terminações correspondentes a uma das três dezenas anteriores ou posteriores à dezena do primeiro prêmio, respeitadas as regras da modalidade;
- Unidade: acerto do último algarismo do primeiro prêmio.
Como jogar na Loteria Federal?
Para participar, é necessário adquirir um bilhete numerado em uma casa lotérica credenciada ou com um vendedor autorizado. Diferentemente de modalidades como Mega-Sena e Lotofácil, o apostador não escolhe os números em um volante: os bilhetes já são emitidos com numerações determinadas.
É possível comprar o bilhete inteiro ou apenas algumas de suas frações. Na extração Enricou, cada bilhete possui dez partes, comercializadas por R$ 10 cada.
Quem compra uma fração concorre com a mesma numeração do bilhete completo, mas recebe apenas a parte proporcional do prêmio correspondente à quantidade adquirida.
Quais são as chances de ganhar na Loteria Federal?
As probabilidades de conquistar um dos cinco prêmios principais variam conforme o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos.
De acordo com a Caixa, nas modalidades regulares, a chance é de uma em 92 mil na extração de quarta-feira e de uma em 96 mil na extração de domingo. Na Enricou, a probabilidade informada para o prêmio principal é de uma em 84 mil.
Considerando também as premiações derivadas, a possibilidade de receber algum prêmio na Loteria Federal é de uma em 4,78, conforme as regras gerais da modalidade.
O pagamento depende do valor da premiação e deve seguir os procedimentos estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.
Para solicitar o resgate, o ganhador precisa apresentar o bilhete premiado ou a fração contemplada, além de documento oficial de identificação com CPF.
Os prêmios devem ser retirados em até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados recebem a destinação prevista na legislação.