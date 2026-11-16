Loteria federal 6118 tem sorteio hoje após adiamento da Caixa; veja que horas sai

Loteria federal 6118 tem sorteio hoje após adiamento da Caixa; veja que horas sai

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 16 de novembro, o sorteio da Loteria Federal 6118. A extração estava prevista inicialmente para domingo (15), mas foi transferida em razão do feriado da Proclamação da República. A extração está marcada para as 20h, pelo horário de Brasília.

Resultado da Loteria Federal 6118: confira os bilhetes premiados

Os números da Loteria Federal 6118 ainda não foram divulgados pela Caixa Econômica Federal. A extração desta segunda-feira corresponde à modalidade especial Enricou, que distribui mais de R$ 3,4 milhões em prêmios principais e derivados.

Confira a classificação dos cinco prêmios principais:

1º prêmio: aguardando resultado;

2º prêmio: aguardando resultado;

3º prêmio: aguardando resultado;

4º prêmio: aguardando resultado;

5º prêmio: aguardando resultado.

Quais são os valores dos prêmios da Loteria Federal 6118?

O concurso 6118 corresponde à extração especial Enricou. Segundo as informações da Caixa, essa modalidade distribui mais de R$ 3,4 milhões entre os prêmios principais e as faixas derivadas.

O valor destinado ao primeiro prêmio desta edição é de R$ 1,35 milhão para o bilhete inteiro. As demais premiações seguem o plano específico da extração.

Diferentemente dos concursos regulares, a Enricou possui preço próprio: o bilhete completo custa R$ 100, dividido em dez frações de R$ 10.

Como saber se o bilhete da Federal está premiado?

A Loteria Federal oferece diferentes possibilidades de premiação. Além de acertar integralmente um dos cinco números sorteados, o apostador pode receber valores por meio das modalidades derivadas.

Veja quais são as formas de ganhar:

Prêmios principais: correspondência exata com um dos cinco números sorteados;

correspondência exata com um dos cinco números sorteados; Milhar: acerto dos quatro últimos algarismos de qualquer um dos cinco resultados;

acerto dos quatro últimos algarismos de qualquer um dos cinco resultados; Centena: correspondência dos três últimos algarismos;

correspondência dos três últimos algarismos; Dezena: acerto dos dois últimos algarismos;

acerto dos dois últimos algarismos; Aproximações: bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior à do primeiro prêmio;

bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior à do primeiro prêmio; Dezenas finais: bilhetes com terminações correspondentes a uma das três dezenas anteriores ou posteriores à dezena do primeiro prêmio, respeitadas as regras da modalidade;

bilhetes com terminações correspondentes a uma das três dezenas anteriores ou posteriores à dezena do primeiro prêmio, respeitadas as regras da modalidade; Unidade: acerto do último algarismo do primeiro prêmio.

Como jogar na Loteria Federal?

Para participar, é necessário adquirir um bilhete numerado em uma casa lotérica credenciada ou com um vendedor autorizado. Diferentemente de modalidades como Mega-Sena e Lotofácil, o apostador não escolhe os números em um volante: os bilhetes já são emitidos com numerações determinadas.

É possível comprar o bilhete inteiro ou apenas algumas de suas frações. Na extração Enricou, cada bilhete possui dez partes, comercializadas por R$ 10 cada.

Quem compra uma fração concorre com a mesma numeração do bilhete completo, mas recebe apenas a parte proporcional do prêmio correspondente à quantidade adquirida.

Quais são as chances de ganhar na Loteria Federal?

As probabilidades de conquistar um dos cinco prêmios principais variam conforme o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos.

De acordo com a Caixa, nas modalidades regulares, a chance é de uma em 92 mil na extração de quarta-feira e de uma em 96 mil na extração de domingo. Na Enricou, a probabilidade informada para o prêmio principal é de uma em 84 mil.

Considerando também as premiações derivadas, a possibilidade de receber algum prêmio na Loteria Federal é de uma em 4,78, conforme as regras gerais da modalidade.

O pagamento depende do valor da premiação e deve seguir os procedimentos estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

Para solicitar o resgate, o ganhador precisa apresentar o bilhete premiado ou a fração contemplada, além de documento oficial de identificação com CPF.

Os prêmios devem ser retirados em até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados recebem a destinação prevista na legislação.