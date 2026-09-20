Hoje tem resultado da Loteria Federal 6102 de domingo ou não?

Hoje tem resultado da Loteria Federal 6102 de domingo ou não?

O sorteio da loteria Federal de domingo está mantido neste 20 de setembro, de acordo com o cronograma da Caixa. Veja qual o horário da extração da modalidade.

Veja aqui o resultado completo.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6102?

Hoje tem sorteio da loteria federal, dia 20 de setembro de 2026, a partir das 11h, de acordo com o calendário da Caixa. No entanto, o concurso do próximo sábado terá mudança.

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6102, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.