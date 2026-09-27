Loteria Federal

Loterias de hoje (27/9): veja os resultados da Mega-Quina, Lotofácil e Loteria Federal

Sete modalidades das Loterias Caixa têm concursos neste domingo (27), com prêmios que somam cerca de R$ 173,9 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Loterias de hoje DCI
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Os apostadores podem acompanhar sete sorteios das Loterias Caixa neste domingo, 27 de setembro de 2026. A programação reúne Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal, com prêmios que chegam a R$ 98 milhões. Os sorteios das modalidades de dezenas estão previstos para as 21h, enquanto a Federal acontece às 11h.

O maior prêmio do dia é da +Milionária, concurso 393, estimado em R$ 98 milhões. Na sequência aparecem a Mega-Sena 3063, com R$ 45 milhões, e a Timemania 2447, que pode pagar R$ 16,5 milhões.

A mudança no calendário das Loterias Caixa transferiu para os domingos modalidades que anteriormente tinham sorteios aos sábados. A programação de domingo inclui Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Timemania, +Milionária e Loteria Federal.

Loterias de hoje, domingo (27)

LoteriaConcursoPrêmio estimadoHorário
+Milionária393R$ 98 milhões21h
Mega-Sena3063R$ 45 milhões21h
Timemania2447R$ 16,5 milhões21h
Quina7128R$ 10,5 milhões21h
Lotofácil3790R$ 2 milhões21h
Loteria Federal6104até R$ 1,3 milhão11h
Dia de Sorte1308R$ 600 mil21h

Os valores são estimativas para a faixa principal de cada modalidade e podem mudar conforme a arrecadação e eventual acúmulo.

+Milionária

A +Milionária 393 é o principal destaque entre as loterias deste domingo. O prêmio está acumulado em R$ 98 milhões.

Para concorrer ao prêmio principal, o apostador precisa acertar os seis números e os dois trevos sorteados.

Mega-Sena

A Mega-Sena 3063 tem prêmio estimado em R$ 45 milhões. O concurso acontece neste domingo, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

05-35-36-41-43-48

Timemania

A Timemania 2447 pode pagar R$ 16,5 milhões neste domingo.

Na modalidade, o jogador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e também indica um Time do Coração. São sorteadas sete dezenas e uma equipe.

O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os sete números sorteados.

Quina

A Quina 7128 tem prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

10-44-46-70-73

Lotofácil

01-03-04-05-06-07-09-11-14-15-16-17-20-21-25

O jogador escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Há premiação para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte 1308 tem prêmio acumulado de R$ 600 mil.

Na modalidade, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e também indica um Mês da Sorte. O concurso sorteia sete números e um mês.

Loteria Federal

A Loteria Federal 6104 também será sorteada neste domingo, a partir das 11h. O primeiro prêmio pode chegar a R$ 1,3 milhão. A premiação é diferente das demais modalidades, já que o resultado é conferido pelo número do bilhete. A Federal também possui outras formas de premiação, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme as regras da modalidade. No concurso deste domingo, os cinco principais prêmios são:

  • 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
  • 2º prêmio: R$ 15,5 mil
  • 3º prêmio: R$ 14 mil
  • 4º prêmio: R$ 13 mil
  • 5º prêmio: R$ 12,2 mil

Onde acompanhar os resultados das loterias?

Os resultados são divulgados após os sorteios das Loterias Caixa. O apostador pode conferir as dezenas e os números dos bilhetes pelos canais oficiais da Caixa e acompanhar a atualização dos resultados pelo DCI.

As dezenas das modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária são conferidas de acordo com o resultado do respectivo concurso. Na Federal, é necessário verificar o número completo do bilhete.

Os prêmios das Loterias Caixa têm prazo de 90 dias para resgate. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao Fies.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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