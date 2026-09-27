Loterias de hoje (27/9): veja os resultados da Mega-Quina, Lotofácil e Loteria Federal
Sete modalidades das Loterias Caixa têm concursos neste domingo (27), com prêmios que somam cerca de R$ 173,9 milhões
Os apostadores podem acompanhar sete sorteios das Loterias Caixa neste domingo, 27 de setembro de 2026. A programação reúne Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal, com prêmios que chegam a R$ 98 milhões. Os sorteios das modalidades de dezenas estão previstos para as 21h, enquanto a Federal acontece às 11h.
O maior prêmio do dia é da +Milionária, concurso 393, estimado em R$ 98 milhões. Na sequência aparecem a Mega-Sena 3063, com R$ 45 milhões, e a Timemania 2447, que pode pagar R$ 16,5 milhões.
A mudança no calendário das Loterias Caixa transferiu para os domingos modalidades que anteriormente tinham sorteios aos sábados. A programação de domingo inclui Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Timemania, +Milionária e Loteria Federal.
Loterias de hoje, domingo (27)
|Loteria
|Concurso
|Prêmio estimado
|Horário
|+Milionária
|393
|R$ 98 milhões
|21h
|Mega-Sena
|3063
|R$ 45 milhões
|21h
|Timemania
|2447
|R$ 16,5 milhões
|21h
|Quina
|7128
|R$ 10,5 milhões
|21h
|Lotofácil
|3790
|R$ 2 milhões
|21h
|Loteria Federal
|6104
|até R$ 1,3 milhão
|11h
|Dia de Sorte
|1308
|R$ 600 mil
|21h
Os valores são estimativas para a faixa principal de cada modalidade e podem mudar conforme a arrecadação e eventual acúmulo.
+Milionária
A +Milionária 393 é o principal destaque entre as loterias deste domingo. O prêmio está acumulado em R$ 98 milhões.
Para concorrer ao prêmio principal, o apostador precisa acertar os seis números e os dois trevos sorteados.
Mega-Sena
A Mega-Sena 3063 tem prêmio estimado em R$ 45 milhões. O concurso acontece neste domingo, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
05-35-36-41-43-48
Timemania
A Timemania 2447 pode pagar R$ 16,5 milhões neste domingo.
Na modalidade, o jogador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e também indica um Time do Coração. São sorteadas sete dezenas e uma equipe.
O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os sete números sorteados.
Quina
A Quina 7128 tem prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.
10-44-46-70-73
Lotofácil
01-03-04-05-06-07-09-11-14-15-16-17-20-21-25
O jogador escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Há premiação para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Dia de Sorte
O Dia de Sorte 1308 tem prêmio acumulado de R$ 600 mil.
Na modalidade, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e também indica um Mês da Sorte. O concurso sorteia sete números e um mês.
Loteria Federal
A Loteria Federal 6104 também será sorteada neste domingo, a partir das 11h. O primeiro prêmio pode chegar a R$ 1,3 milhão. A premiação é diferente das demais modalidades, já que o resultado é conferido pelo número do bilhete. A Federal também possui outras formas de premiação, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme as regras da modalidade. No concurso deste domingo, os cinco principais prêmios são:
- 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
- 2º prêmio: R$ 15,5 mil
- 3º prêmio: R$ 14 mil
- 4º prêmio: R$ 13 mil
- 5º prêmio: R$ 12,2 mil
Onde acompanhar os resultados das loterias?
Os resultados são divulgados após os sorteios das Loterias Caixa. O apostador pode conferir as dezenas e os números dos bilhetes pelos canais oficiais da Caixa e acompanhar a atualização dos resultados pelo DCI.
As dezenas das modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária são conferidas de acordo com o resultado do respectivo concurso. Na Federal, é necessário verificar o número completo do bilhete.
Os prêmios das Loterias Caixa têm prazo de 90 dias para resgate. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao Fies.