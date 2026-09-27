Sete modalidades das Loterias Caixa têm concursos neste domingo (27), com prêmios que somam cerca de R$ 173,9 milhões

Loterias de hoje (27/9): veja os resultados da Mega-Quina, Lotofácil e Loteria Federal

Loterias de hoje (27/9): veja os resultados da Mega-Quina, Lotofácil e Loteria Federal

Os apostadores podem acompanhar sete sorteios das Loterias Caixa neste domingo, 27 de setembro de 2026. A programação reúne Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal, com prêmios que chegam a R$ 98 milhões. Os sorteios das modalidades de dezenas estão previstos para as 21h, enquanto a Federal acontece às 11h.

O maior prêmio do dia é da +Milionária, concurso 393, estimado em R$ 98 milhões. Na sequência aparecem a Mega-Sena 3063, com R$ 45 milhões, e a Timemania 2447, que pode pagar R$ 16,5 milhões.

A mudança no calendário das Loterias Caixa transferiu para os domingos modalidades que anteriormente tinham sorteios aos sábados. A programação de domingo inclui Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dia de Sorte, Timemania, +Milionária e Loteria Federal.

Loterias de hoje, domingo (27)

Loteria Concurso Prêmio estimado Horário +Milionária 393 R$ 98 milhões 21h Mega-Sena 3063 R$ 45 milhões 21h Timemania 2447 R$ 16,5 milhões 21h Quina 7128 R$ 10,5 milhões 21h Lotofácil 3790 R$ 2 milhões 21h Loteria Federal 6104 até R$ 1,3 milhão 11h Dia de Sorte 1308 R$ 600 mil 21h

Os valores são estimativas para a faixa principal de cada modalidade e podem mudar conforme a arrecadação e eventual acúmulo.

+Milionária

A +Milionária 393 é o principal destaque entre as loterias deste domingo. O prêmio está acumulado em R$ 98 milhões.

Para concorrer ao prêmio principal, o apostador precisa acertar os seis números e os dois trevos sorteados.

Mega-Sena

A Mega-Sena 3063 tem prêmio estimado em R$ 45 milhões. O concurso acontece neste domingo, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

05-35-36-41-43-48

Timemania

A Timemania 2447 pode pagar R$ 16,5 milhões neste domingo.

Na modalidade, o jogador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e também indica um Time do Coração. São sorteadas sete dezenas e uma equipe.

O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os sete números sorteados.

Quina

A Quina 7128 tem prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

10-44-46-70-73

Lotofácil

01-03-04-05-06-07-09-11-14-15-16-17-20-21-25

O jogador escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Há premiação para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte 1308 tem prêmio acumulado de R$ 600 mil.

Na modalidade, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e também indica um Mês da Sorte. O concurso sorteia sete números e um mês.

Loteria Federal

A Loteria Federal 6104 também será sorteada neste domingo, a partir das 11h. O primeiro prêmio pode chegar a R$ 1,3 milhão. A premiação é diferente das demais modalidades, já que o resultado é conferido pelo número do bilhete. A Federal também possui outras formas de premiação, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme as regras da modalidade. No concurso deste domingo, os cinco principais prêmios são:

1º prêmio: R$ 1,3 milhão

2º prêmio: R$ 15,5 mil

3º prêmio: R$ 14 mil

4º prêmio: R$ 13 mil

5º prêmio: R$ 12,2 mil



Onde acompanhar os resultados das loterias?

Os resultados são divulgados após os sorteios das Loterias Caixa. O apostador pode conferir as dezenas e os números dos bilhetes pelos canais oficiais da Caixa e acompanhar a atualização dos resultados pelo DCI.

As dezenas das modalidades como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária são conferidas de acordo com o resultado do respectivo concurso. Na Federal, é necessário verificar o número completo do bilhete.

Os prêmios das Loterias Caixa têm prazo de 90 dias para resgate. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao Fies.