Que horas vai ser o sorteio da Loteria Federal de sábado; novo do horário do resultado

Que horas vai ser o sorteio da Loteria Federal de sábado; novo do horário do resultado

Quem está acostumado a acompanhar a Loteria Federal aos sábados precisa ficar atento nesta semana. O concurso 6104 será sorteado no domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h, conforme o cronograma das Loterias CAIXA.

A mudança pode causar confusão entre os apostadores que procuram pelo resultado da Federal no sábado. Por isso, apesar de o sábado ser tradicionalmente associado à modalidade, o próximo sorteio está marcado para domingo.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6104?

O resultado da Loteria Federal 6104 sai no domingo, 27 de setembro, a partir das 11h (horário de Brasília). A própria CAIXA informa que os sorteios da Federal são realizados às quartas-feiras, a partir das 20h, e aos domingos, a partir das 11h. Portanto, não haverá a extração do concurso 6104 neste sábado (26).

O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado pela transmissão das Loterias CAIXA na internet.

Veja aqui o resultado completo da Loteria Federal 6104 assim que os números forem divulgados.

Prêmios da Loteria Federal 6104

1º prêmio: R$ 1,3 milhão

2º prêmio: R$ 35 mil

3º prêmio: R$ 30 mil

4º prêmio: R$ 25 mil

5º prêmio: R$ 20,3 mil

O sorteio da Federal segue a ordem do menor para o maior prêmio. Assim, o primeiro bilhete extraído corresponde à menor faixa e o último sorteado fica com o prêmio principal de R$ 500 mil. A regra oficial da CAIXA determina que o sorteio ocorra nessa ordem.

Por que a Loteria Federal será no domingo?

A programação da Federal não fica restrita ao sábado. De acordo com o calendário oficial da CAIXA, a modalidade possui extrações às quartas-feiras e aos domingos. No domingo, o horário previsto é 11h.

Por isso, quem pesquisar pelo resultado da Loteria Federal no sábado, 26 de setembro, deve considerar que o concurso 6104 ainda não terá sido sorteado. A extração acontece somente no domingo, dia 27.

O concurso anterior foi o 6103, realizado na quarta-feira, 23 de setembro. O bilhete 040292 levou o prêmio principal de R$ 500 mil.

Como apostar na Loteria Federal?

Diferentemente de modalidades como Mega-Sena e Lotofácil, na Federal o apostador não escolhe os números que serão impressos no bilhete. Os bilhetes já são emitidos com numeração própria e ficam disponíveis para compra nas casas lotéricas e com vendedores credenciados.

O apostador pode escolher entre os bilhetes disponíveis e também comprar uma ou mais frações de uma mesma aposta.

Cada bilhete é dividido em 10 frações. Quando o bilhete é dividido, o valor do prêmio recebido pelo apostador também é proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Assim, quem possui apenas uma fração recebe a parcela correspondente ao prêmio, enquanto o comprador do bilhete inteiro tem direito ao valor integral da premiação, caso aquele bilhete seja contemplado.

Como funciona o sorteio da Federal?

A Loteria Federal utiliza cinco globos para formar o número do bilhete sorteado. Cada extração produz um número de cinco algarismos dentro do universo de bilhetes previsto para aquele concurso.

A CAIXA realiza os sorteios dos cinco prêmios principais e repõe as bolas sorteadas nos respectivos equipamentos para a extração seguinte. O procedimento continua até a definição do primeiro prêmio.

Além dos cinco prêmios principais, a Federal também possui outras possibilidades de premiação previstas no regulamento, como acertos por aproximação, milhar, centena e dezena.

Qual é a chance de ganhar na Loteria Federal?

A probabilidade depende da faixa de premiação e do plano de extração utilizado. Para o prêmio principal, a chance tradicionalmente divulgada pela CAIXA é de 1 em 100 mil, considerando o universo de bilhetes.

Por isso, antes de conferir o resultado, o apostador deve guardar o bilhete e verificar todos os números sorteados no concurso 6104.

Resultado da Loteria Federal 6104

Os números do concurso 6104 ainda não foram sorteados. A extração está programada para domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h.

Assim que o sorteio for realizado, confira nesta página os cinco bilhetes premiados e os respectivos valores.