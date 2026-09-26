Resultado da Loteria Federal de hoje concurso 6104
O resultado da loteria Federal deste 26 de setembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6104 que apresenta um prêmio de até R$ 1,3 milhão. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 11 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: em andamento
1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 15,5 mil:
3º Prêmio de R$ 14 mil:
4º Prêmio de R$ 13 mil:
5º Prêmio de R$ 12,2 mil:
Resultado da Loteria Federal hoje 6104
No domingo, 27 de setembro, os prêmios da loteria Federal 6104 são de R$ 1,3 milhão, R$ 15,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6104 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6103
1º Prêmio de R$ 500 mil: 40292
2º Prêmio de R$ 35 mil: 53081
3º Prêmio de R$ 30 mil: 65578
4º Prêmio de R$ 25 mil: 42304
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 65837
Sorteio 6102
1º Prêmio de R$ 500 mil: 83520
2º Prêmio de R$ 35 mil: 71643
3º Prêmio de R$ 30 mil: 38941
4º Prêmio de R$ 25 mil: 44502
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 80911
Concurso 6101
1º Prêmio de R$ 500 mil: 95617
2º Prêmio de R$ 35 mil: 03456
3º Prêmio de R$ 30 mil: 11411
4º Prêmio de R$ 25 mil: 29144
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 26469
Concurso 6100
1º Prêmio de R$ 500 mil: 70028
2º Prêmio de R$ 35 mil: 23895
3º Prêmio de R$ 30 mil: 45292
4º Prêmio de R$ 25 mil: 55594
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 99052
Concurso 6099
1º Prêmio de R$ 500 mil: 64423
2º Prêmio de R$ 35 mil: 83481
3º Prêmio de R$ 30 mil: 37422
4º Prêmio de R$ 25 mil: 27068
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57566
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.