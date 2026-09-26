Resultado da Loteria Federal de hoje concurso 6104

O resultado da loteria Federal deste 26 de setembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6104 que apresenta um prêmio de até R$ 1,3 milhão. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 11 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: em andamento

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 15,5 mil:

3º Prêmio de R$ 14 mil:

4º Prêmio de R$ 13 mil:

5º Prêmio de R$ 12,2 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6104

No domingo, 27 de setembro, os prêmios da loteria Federal 6104 são de R$ 1,3 milhão, R$ 15,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6104 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6103

1º Prêmio de R$ 500 mil: 40292

2º Prêmio de R$ 35 mil: 53081

3º Prêmio de R$ 30 mil: 65578

4º Prêmio de R$ 25 mil: 42304

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 65837

Sorteio 6102

1º Prêmio de R$ 500 mil: 83520

2º Prêmio de R$ 35 mil: 71643

3º Prêmio de R$ 30 mil: 38941

4º Prêmio de R$ 25 mil: 44502

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 80911

Concurso 6101

1º Prêmio de R$ 500 mil: 95617

2º Prêmio de R$ 35 mil: 03456

3º Prêmio de R$ 30 mil: 11411

4º Prêmio de R$ 25 mil: 29144

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 26469

Concurso 6100

1º Prêmio de R$ 500 mil: 70028

2º Prêmio de R$ 35 mil: 23895

3º Prêmio de R$ 30 mil: 45292

4º Prêmio de R$ 25 mil: 55594

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 99052

Concurso 6099

1º Prêmio de R$ 500 mil: 64423

2º Prêmio de R$ 35 mil: 83481

3º Prêmio de R$ 30 mil: 37422

4º Prêmio de R$ 25 mil: 27068

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 57566

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.