Resultado da Loteria Federal 5533: aposta de São Paulo fatura R$ 500 mil

O bilhete 009077, da unidade lotérica Distribuidora da Sorte, em São Paulo capital, faturou R$ 500 mil no resultado da Loteria Federal 5533. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira, dia 27 de janeiro. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Para ler mais informações sobre o resultado da Loteria Federal 5533, clique aqui.

O prêmio da Loteria Federal pode ser resgatado de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio da Loteria Federal

O próximo sorteio da Loteria Federal, concurso 5534, será no dia 30 de janeiro de 2021. Os sorteios começam sempre às 19h nas quartas-feiras e sábados. O prêmio principal da modalidade, sorteado em todos os concursos, é de R$ 500 mil. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

Para concorrer na Loteria Federal é preciso comprar um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Mas o jogador pode escolher qual aposta vai querer adquirir. Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes.

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).