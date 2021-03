Resultado da Loteria Federal 5545: sorteio de quarta-feira – 10/03/2021

Nesta quarta-feira, dia 10 de março, o resultado da Loteria Federal 5545 pode pagar um prêmio de R$ 500 mil. ganha a bolada da faixa principal o apostador que tiver o bilhete premiados no jogo. O sorteio ocorre a partir das 19 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5545

O resultado da Loteria Federal 5545 será divulgado por aqui com todos os bilhetes premiados no sorteio. Fique ligado!

Resultados anteriores da Loteria Federal

Resultado da loteria Federal 5544:

1º PRÊMIO 012202 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 013428 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 008449 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 043844 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 044721 R$ 18.329,00.

Resultado da loteria Federal 5543:

1º PRÊMIO 028040 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 020530 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 043409 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 007780 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 009047 R$ 18.329,00.

Resultado da loteria Federal 5542:

1º PRÊMIO 027977 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 098438 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 002460 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 014954 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 017787 R$ 18.329,00.

Resultado da loteria Federal 5541:

1º PRÊMIO 006475 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 051863 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 076641 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 034007 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 032456 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5540:

1º PRÊMIO 035090 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 023696 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 015455 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 036750 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 030104 R$ 18.329,00.

Resultado da loteria Federal 5539:

1º PRÊMIO 054010 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 025355 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 061972 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 007607 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 014331 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5538:

1º PRÊMIO 067813 R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 016441 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 056169 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 070359 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 012523 R$ 12.227,00.

Resultado da Federal 5537:

1º PRÊMIO 034101 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 015179 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 005023 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 038750 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 055186 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5536:

1º PRÊMIO 089316 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 036296 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 017306 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080233 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 022214 R$ 18.329,00.

Além disso, você pode conferir os resultados de outros sorteios por aqui.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Como receber o prêmio da Federal?