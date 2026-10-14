O resultado da loteria Federal de sábado será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais

Saiu: resultado da Loteria Federal 6109 hoje e rateio de quarta

Saiu: resultado da Loteria Federal 6109 hoje e rateio de quarta

É hoje! Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida hoje com o resultado da loteria Federal 6109 de sábado. O prêmio do dia 14 de outubro pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real no youtube, marcado para as 20 horas.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: Aguardando sorteio.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 87637

2º Prêmio de R$ 35 mil: 75621

3º Prêmio de R$ 30 mil: 78748

4º Prêmio de R$ 25 mil: 55165

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 75592

Resultado da Loteria Federal hoje 6109

Os prêmios da loteria Federal 6109 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6109 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6108

1º Prêmio de R$ 500 mil: 69795

2º Prêmio de R$ 35 mil: 85844

3º Prêmio de R$ 30 mil: 78905

4º Prêmio de R$ 25 mil: 52440

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 11501

6107

42050 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

72560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

53643 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

24384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

53648 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6106

17469 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

81210 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

07767 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

41317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

79412 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6105

41092 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

23453 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

03271 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

18708 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

66303 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6104

59074 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão

03557 – 2º prêmio: R$ 35 mil

86391 – 3º prêmio: R$ 30 mil

40449 – 4º prêmio: R$ 25 mil

07802 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil