Loteria Federal

Saiu: resultado da Loteria Federal 6109 hoje e rateio de quarta

O resultado da loteria Federal de sábado será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6109 DCI
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É hoje! Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida hoje com o resultado da loteria Federal 6109 de sábado. O prêmio do dia 14 de outubro pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real no youtube, marcado para as 20 horas.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: Aguardando sorteio.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 87637
2º Prêmio de R$ 35 mil: 75621
3º Prêmio de R$ 30 mil: 78748
4º Prêmio de R$ 25 mil: 55165
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 75592

Resultado da Loteria Federal hoje 6109

Os prêmios da loteria Federal 6109 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6109 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6108

1º Prêmio de R$ 500 mil: 69795
2º Prêmio de R$ 35 mil: 85844
3º Prêmio de R$ 30 mil: 78905
4º Prêmio de R$ 25 mil: 52440
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 11501

6107

42050 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
72560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
53643 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
24384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
53648 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6106

17469 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
81210 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
07767 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
41317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
79412 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6105

41092 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
23453 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
03271 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
18708 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
66303 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6104

59074 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
03557 – 2º prêmio: R$ 35 mil
86391 – 3º prêmio: R$ 30 mil
40449 – 4º prêmio: R$ 25 mil
07802 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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