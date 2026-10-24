Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6112 hoje e rateio de sábado (24/10/26)

O resultado da loteria Federal será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de R$ 1,3 milhão

Escrito por Redação Jornal DCI
Resultado da loteria Federal hoje 6112
Foto: DCI
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Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida hoje, sábado, com o resultado da loteria Federal 6112. O prêmio do dia 24 de outubro pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real aqui.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje

64383 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
47006 – 2º prêmio: R$ 35 mil
15140 – 3º prêmio: R$ 30 mil
34147 – 4º prêmio: R$ 25 mil
09305 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil

Resultado da loteria Federal hoje 6112

Neste sábado, os prêmios da loteria Federal 6104 são de R$ 1,3 milhão, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6112 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Últimos resultados

6111

68003 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
33062 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
34756 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
44114 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
05674 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6108

1º Prêmio de R$ 500 mil: 69795
2º Prêmio de R$ 35 mil: 85844
3º Prêmio de R$ 30 mil: 78905
4º Prêmio de R$ 25 mil: 52440
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 11501

6107

42050 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
72560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
53643 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
24384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
53648 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6106

17469 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
81210 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
07767 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
41317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
79412 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Os prêmios da loteria Federal 6112 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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Redação Jornal DCI

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