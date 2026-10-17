Saiba que horas é o sorteio da Loteria Federal hoje 6110 no sábado hoje

Saiba que horas é o sorteio da Loteria Federal hoje 6110 no sábado hoje

Os apostadores podem acompanhar mais uma rodada de sorteios das Loterias CAIXA, mas não neste sábado. Os concursos estão previstos para domingo, dia 18 de outubro, e o Jornal DCI vai atualizar os resultados das modalidades em tempo real. Entre os destaques está a Loteria Federal, extração 6110.

Horário do sorteio da Loteria Federal 6110

A Loteria Federal será sorteada domingo a partir das 11h. A modalidade tem uma dinâmica diferente das demais Loterias CAIXA. O apostador concorre com bilhetes numerados e pode ser premiado de diferentes maneiras, de acordo com os números sorteados. Além dos cinco prêmios principais, existem outras possibilidades de ganhar, como milhar, centena, dezena, aproximações, dezenas finais e unidade do primeiro prêmio.

Nos cinco prêmios principais, são contemplados os bilhetes que correspondem exatamente a um dos números sorteados. Em um exemplo hipotético, se os resultados fossem 95655 no 1º prêmio, 39888 no 2º, 62547 no 3º, 01339 no 4º e 74262 no 5º, teria direito à premiação principal o apostador que tivesse um bilhete com qualquer um desses números.

Na premiação por milhar, são considerados os quatro últimos algarismos de qualquer um dos cinco números principais. Nesse exemplo, seriam válidas as terminações 5655, 9888, 2547, 1339 e 4262. Já na centena, são levados em conta os três últimos algarismos dos números sorteados, o que resultaria nas terminações 655, 888, 547, 339 e 262.

A premiação por dezena considera os dois últimos algarismos dos cinco números principais. Assim, no exemplo apresentado, as terminações premiadas seriam 55, 88, 47, 39 e 62.

Outra possibilidade é a premiação pelas dezenas finais. São consideradas as três dezenas anteriores e as três posteriores à dezena correspondente ao 1º prêmio, desde que os bilhetes não tenham sido contemplados pela aproximação anterior ou posterior. Portanto, se o primeiro prêmio terminasse em 55, seriam consideradas as terminações 52, 53, 54, 56, 57 e 58.

Por fim, existe a premiação pela unidade do primeiro prêmio, que considera apenas o último algarismo do número sorteado no 1º prêmio. Se o resultado fosse 95655, por exemplo, seriam considerados os bilhetes com final 5.

Sorteios de domingo, 18 de outubro de 2026

Mega-Sena — concurso 3071: prêmio estimado de R$ 170 milhões

+Milionária — concurso 399: prêmio estimado de R$ 106 milhões

Timemania — concurso 2456: prêmio estimado de R$ 21 milhões

Quina — concurso 7145: prêmio estimado de R$ 50 milhões

Dia de Sorte — concurso 1324: prêmio estimado de R$ 450 mil

Loteria Federal — extração 6110: prêmio principal de R$ 500 mil