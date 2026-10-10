O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Resultado da Loteria Federal 6108 e ganhadores hoje

Resultado da Loteria Federal 6108 e ganhadores hoje

A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6108, que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: PREVISTO.

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6108

Os prêmios da loteria Federal 6108 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6108 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6107

42050 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

72560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

53643 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

24384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

53648 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6106

17469 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

81210 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

07767 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

41317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

79412 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6105

41092 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

23453 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

03271 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

18708 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

66303 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6104

59074 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão

03557 – 2º prêmio: R$ 35 mil

86391 – 3º prêmio: R$ 30 mil

40449 – 4º prêmio: R$ 25 mil

07802 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil

6103

1º Prêmio de R$ 500 mil: 40292

2º Prêmio de R$ 35 mil: 53081

3º Prêmio de R$ 30 mil: 65578

4º Prêmio de R$ 25 mil: 42304

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 65837