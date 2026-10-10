Resultado da Loteria Federal 6108 e ganhadores hoje
O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.
A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6108, que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real.
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: PREVISTO.
1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:
Resultado da Loteria Federal hoje 6108
Os prêmios da loteria Federal 6108 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6108 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6107
42050 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
72560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
53643 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
24384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
53648 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6106
17469 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
81210 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
07767 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
41317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
79412 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6105
41092 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
23453 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
03271 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
18708 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
66303 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6104
59074 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
03557 – 2º prêmio: R$ 35 mil
86391 – 3º prêmio: R$ 30 mil
40449 – 4º prêmio: R$ 25 mil
07802 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil
6103
1º Prêmio de R$ 500 mil: 40292
2º Prêmio de R$ 35 mil: 53081
3º Prêmio de R$ 30 mil: 65578
4º Prêmio de R$ 25 mil: 42304
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 65837