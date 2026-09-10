Lotofácil

Com greve da Caixa, tem resultado da Lotofácil e Mega-Sena hoje?

Paralisação do banco afeta alguns serviços

Escrito por Anny Malagolini
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A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal afeta o atendimento nas agências, mas não interrompe os sorteios das loterias. Nesta terça-feira (15), estão mantidos os concursos previstos no calendário, incluindo a Lotofácil da Independência, que terá o concurso 3780.

Resultado da Lotofácil de hoje 3780

Mesmo com a greve da Caixa, o sorteio da Lotofácil da Independência ocorre normalmente nesta terça-feira (15). A paralisação está relacionada ao funcionamento e ao atendimento nas unidades do banco e não suspende, por si só, o calendário dos concursos das Loterias Caixa.

A Mega-Sena também segue o calendário regular de sorteios da Caixa. A greve dos funcionários não significa a suspensão automática das loterias, que continuam com os concursos programados.

A Lotofácil da Independência tem uma regra diferente dos concursos regulares: o prêmio principal não acumula. Caso nenhum apostador acerte as 15 dezenas, o valor destinado à faixa principal será dividido entre os ganhadores com 14 acertos.

Se também não houver apostas premiadas com 14 números, a premiação passa para a faixa seguinte, de 13 acertos, e assim sucessivamente até encontrar ganhadores.

O prêmio estimado da Lotofácil da Independência é de R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob organização da Caixa.

Os resultados são divulgados após a realização dos sorteios pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Concurso de 2025: Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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