Saiu! Resultado da Lotofácil 3783 hoje concurso de sexta

A Caixa apresenta nesta quinta-feira, dia 18 de setembro, o resultado da Lotofácil 3783 hoje. O apostador que acertar as 15 dezenas de hoje pode ganhar o prêmio acumulado de R$ 2 milhões.

Veja o resultado da Lotofácil 3783: 01-03-04-05-06-12-14-15-16-17-19-22-23-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3783

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3783 de hoje foram: 01-03-04-05-06-12-14-15-16-17-19-22-23-24-25

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, sempre às 20h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência esse ano?

A Lotofácil da Independência de 2026 teve 72 apostas ganhadoras, que vão dividir o prêmio de R$ 323.177.688. Cada uma vai receber R$ 4.488.579. O sorteio do concurso 3.780 foi realizado na terça-feira (15), em São Paulo. Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23.

Na segunda faixa, 8.978 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.762,74 cada. Outros 290.866 jogos fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 17,50. Já 3.465.636 apostas acertaram 12 números, garantindo R$ 7,00 cada, enquanto 19.323.208 jogos fizeram 11 pontos, com prêmio individual de R$ 3,50.

Entre as 72 apostas que acertaram as 15 dezenas, 61 foram registradas em canais físicos, distribuídas por 18 estados. São Paulo teve o maior número, com 15 apostas vencedoras, seguido por Minas Gerais, com oito, e Ceará, com seis. As outras 11 apostas foram feitas por canais eletrônicos.

Agora, o próximo sorteio especial é da Mega-Sena da Virada, no dia 31 de dezembro de 2026.