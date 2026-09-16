Lotofácil da Independência: veja as cidades que tiveram apostas ganhadoras

Lotofácil da Independência: veja as cidades que tiveram apostas ganhadoras

A Lotofácil da Independência, concurso 3780, teve 72 apostas vencedoras na faixa principal, para quem acertou as 15 dezenas sorteadas. Cada aposta premiada recebeu R$ 4.488.579,00, conforme a relação de locais da sorte divulgada pela Caixa.

Os jogos vencedores foram registrados em 49 cidades, distribuídas por diferentes regiões do país. São Paulo foi o estado com o maior número de apostas premiadas, com 17 registros, seguido por Minas Gerais, com 12. Ceará teve seis apostas vencedoras, enquanto Rio de Janeiro registrou cinco.

Na Bahia e em Goiás foram quatro apostas com 15 acertos em cada estado. Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul tiveram três apostas vencedoras cada.

Confira o resultado e veja se você ganhou.

Quais cidades tiveram ganhadores da Lotofácil da Independência?

Entre as cidades que aparecem na lista da Caixa está Dourados, em Mato Grosso do Sul, com três apostas que acertaram as 15 dezenas. Uma delas foi registrada pelos canais digitais das Loterias CAIXA e outras duas na Lotérica Barão. Todas aparecem com prêmio de R$ 4.488.579,00.

No estado de São Paulo, a capital concentra o maior número de apostas vencedoras. Foram sete registros na cidade de São Paulo, incluindo apostas simples e bolões. Também aparecem na relação Campinas, Dracena, Fernandópolis, Guarulhos, Mirassol, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Regente Feijó, Ribeirão Preto e Urânia.

Minas Gerais teve apostas vencedoras em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Itapecerica, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Patos de Minas e Uberaba. Patos de Minas aparece duas vezes na relação, com apostas feitas em modalidades de bolão.

No Ceará, os ganhadores estão em Eusébio, Fortaleza, Jati e Várzea Alegre. Fortaleza aparece três vezes na lista da Caixa, todas com apostas de bolão.

Lista de cidades com apostas premiadas

A relação divulgada pela Caixa inclui as seguintes cidades entre as apostas que acertaram os 15 números:

Alagoas: Joaquim Gomes e Maceió

Amazonas: Manaus

Bahia: Euclides da Cunha e Mansidão

Ceará: Eusébio, Fortaleza, Jati e Várzea Alegre

Distrito Federal: Brasília

Goiás: Catalão e Goiânia

Maranhão: São Luís

Minas Gerais: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Itapecerica, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Patos de Minas e Uberaba

Mato Grosso: Cuiabá e Ribeirão Cascalheira

Mato Grosso do Sul: Dourados

Paraíba: João Pessoa e Patos

Pernambuco: Petrolina

Piauí: São Raimundo Nonato

Paraná: Curitiba e Santa Inês

Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Niterói e Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte: Natal

Rio Grande do Sul: Putinga, São José do Ouro e Viamão

São Paulo: Campinas, Dracena, Fernandópolis, Guarulhos, Mirassol, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Regente Feijó, Ribeirão Preto, São Paulo e Urânia.

A lista da Caixa também mostra que parte dos prêmios foi obtida por bolões, enquanto outras apostas foram feitas de forma simples. Há ainda registros de apostas realizadas pelos canais digitais e multicanais das Loterias CAIXA.

No caso dos bolões, o valor de R$ 4,48 milhões corresponde ao prêmio destinado àquela aposta vencedora. O valor recebido individualmente pelos participantes depende da quantidade de cotas do bolão.

A Caixa disponibilizou a relação dos locais da sorte com a cidade, a unidade lotérica, a modalidade da aposta, o número de cotas e o valor do prêmio.