Cidade com 3,8 mil habitantes teve aposta milionária na Lotofácil da Independência

Cidade com 3,8 mil habitantes teve aposta milionária na Lotofácil da Independência

Uma cidade com menos de 4 mil habitantes está entre os municípios que tiveram apostas vencedoras na Lotofácil da Independência 2026. Putinga teve um jogo que acertou as 15 dezenas do concurso 3780 e ficou com um prêmio de R$ 4.488.578,88.

Com população estimada em 3.809 habitantes, Putinga aparece como a menor cidade, em número de moradores, entre os municípios relacionados pela Caixa entre as apostas que acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência.

A aposta vencedora foi registrada na Destake Informática e Lotérica e foi feita por meio de um bolão com 32 cotas. O valor informado pela Caixa para a aposta foi de R$ 4.488.578,88.

Confira o resultado e veja se você ganhou.

Onde fica Putinga?

Putinga é um município do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A cidade tem população estimada em 3.809 pessoas, segundo dados do IBGE.

O município fica a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre e tem sua economia ligada principalmente às atividades agropecuárias.

Apesar do número reduzido de moradores, Putinga entrou na lista de cidades que tiveram apostas vencedoras do prêmio principal da Lotofácil da Independência.

De acordo com a relação de locais da sorte divulgada pela Caixa, o jogo foi registrado na Destake Informática e Lotérica. A aposta foi um bolão com 32 cotas, e a modalidade selecionada teve 18 números apostados. O registro foi feito de forma física. O prêmio destinado à aposta foi de R$ 4.488.578,88. Como se trata de um bolão, o valor é dividido entre as cotas correspondentes aos participantes.

Lotofácil da Independência teve dezenas de cidades premiadas

Putinga foi uma das cidades que tiveram apostas com 15 acertos no concurso 3780. Ao todo, a relação da Caixa apresenta 72 registros na faixa principal, distribuídos por municípios de diferentes estados brasileiros.

Entre as cidades que aparecem na lista estão capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba, além de municípios de menor porte.

No Rio Grande do Sul, também houve apostas vencedoras em São José do Ouro e Viamão, além de Putinga. Os três municípios aparecem na relação oficial entre os jogos que acertaram as 15 dezenas.

Em Putinga, o prêmio chama atenção pelo contraste entre o tamanho da cidade e o valor milionário destinado à aposta vencedora.