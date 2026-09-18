Lotofácil hoje: último concurso da semana tem prêmio de R$ 2 milhões

Lotofácil hoje: último concurso da semana tem prêmio de R$ 2 milhões

A Lotofácil hoje, sexta-feira (18), traz o último concurso da semana, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O sorteio acontece após a retomada da programação regular da modalidade, que teve o calendário alterado pela realização da Lotofácil da Independência.

Lotofácil hoje tem sorteio?

A Lotofácil tem sorteio nesta sexta-feira, 18 de setembro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O concurso 3783 é o último sorteio regular da modalidade nesta semana. Os apostadores podem registrar os jogos até as 20h desta sexta-feira nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais de apostas. O sorteio ocorre a partir das 21h, com divulgação das dezenas e dos ganhadores após a realização do concurso.

Para concorrer ao prêmio principal, é preciso acertar os 15 números sorteados entre as 25 dezenas disponíveis no volante.

Quem pretende apostar no fim de semana deve ficar atento ao calendário. Não haverá sorteio da Lotofácil no sábado (19).

Depois do concurso desta sexta-feira, a modalidade retorna no domingo (20), quando está previsto o próximo sorteio. O concurso será realizado às 11h, com apostas disponíveis antes do horário limite definido pela Caixa.

Dessa forma, o calendário da Lotofácil fica:

Sexta-feira (18): concurso 3783, prêmio estimado em R$ 2 milhões;

Sábado (19): não há sorteio;

Domingo (20): próximo sorteio, às 11h.

Lotofácil volta ao calendário regular

A sequência normal de concursos foi retomada após a realização da Lotofácil da Independência, concurso especial promovido pela Caixa em setembro.

O sorteio comemorativo possui regras próprias e acontece uma vez por ano. Depois da edição especial, os concursos regulares da Lotofácil voltam a seguir a programação habitual.

Na quinta-feira (17), o concurso 3782 teve as seguintes dezenas:

03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

O prêmio estimado para o concurso desta sexta-feira é de R$ 2 milhões.