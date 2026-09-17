Confira o resultado da Lotofácil de hoje 3782 (17/9/26)

O resultado da Lotofácil 3782 será divulgado nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a partir das 21h. O concurso da Caixa Econômica Federal tem prêmio estimado em R$ 5 milhões e será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira as 15 dezenas sorteadas e as demais faixas de premiação.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3782: 03-04-05-07-08-11-15-16-17-18-19-20-22-23-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3782

Os ganhadores do resultado da Lotofácil podem resgatar o dinheiro nas agências da Caixa, apresentando o RG e o CPF. Se o valor for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento acontece em até dois dias úteis, a partir da apresentação do bilhete.

Premiação

Compreender a premiação da Lotofácil 2026 é simples. Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado da lotofácil 3782, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 2,2 mil. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado Lotofácil, para retirar a quantia.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Para quem busca aumentar as chances de vitória, a Lotofácil aparece como a alternativa mais favorável. Já os apostadores que preferem disputar prêmios potencialmente maiores podem optar pela Quina, mesmo com probabilidades mais desafiadoras.