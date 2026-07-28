Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil hoje, Quina, Dupla Sena e Lotomania de segunda (27/7)

Confira os resultados desta segunda, dia 27 de julho

Escrito por Anny Malagolini
sorteio Lotofácil DCI
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A semana começa com quatro oportunidades para quem sonha em acertar as dezenas e mudar de vida. Nesta segunda-feira, 27 de julho, a Caixa Econômica Federal realiza os sorteios da Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Lotomania, que juntas distribuem dezenas de milhões de reais em prêmios.

Os concursos acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Assim que os sorteios forem concluídos, o DCI atualiza esta página com todas as dezenas sorteadas e a premiação de cada modalidade.

Resultado da Lotofácil de hoje (27/07)

Concurso 3746

Dezenas sorteadas:
01-03-04-06-07-08-09-10-14-15-17-18-21-22-24

Resultado da Quina de hoje (27/07)

Concurso 7076

Dezenas sorteadas:
01-18-22-35-41

Resultado da Dupla Sena de hoje (27/07)

Concurso 2988

1º sorteio

Dezenas sorteadas:
05-12-31-37-42-45

2º sorteio

Dezenas sorteadas:
31-33-39-41-42-48

Resultado da Lotomania de hoje (27/07)

Concurso 2955

Dezenas sorteadas:
03 – 05 – 10 – 12 – 16 – 17 – 20 – 29 – 35 – 36 – 40 – 46 – 47 – 48 – 53 – 71 – 73 – 79 – 81 – 85

Quanto paga cada loteria?

A Quina chega como o principal destaque da noite, acumulada e com prêmio estimado em R$ 23 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

A Lotofácil também promete movimentar os apostadores com um prêmio de R$ 9 milhões. Conhecida pelas maiores chances de acerto entre as principais loterias da Caixa, a modalidade costuma registrar grande volume de apostas quando o prêmio se aproxima dos dois dígitos em milhões.

Na Dupla Sena, o apostador participa de dois sorteios com um único bilhete, dobrando as oportunidades de conquistar o prêmio principal. Já a Lotomania oferece uma das premiações mais altas entre os concursos de segunda-feira e exige o acerto de 20 números entre 100 disponíveis.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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