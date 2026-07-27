Saiu! Resultado da Lotofácil 3746 de hoje, segunda-feira (27/06/2022)

Uma aposta simples pode mudar a vida de um brasileiro nesta segunda-feira (27). A Caixa Econômica Federal realiza, às 21h, o sorteio do resultado da Lotofácil 3746, que pode pagar um prêmio estimado em R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Resultado da Lotofácil 3746

Resultado da Lotofácil 3746: 01-03-04-06-07-08-09-10-14-15-17-18-21-22-24

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores podem retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado.

Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento é realizado em, no mínimo, dois dias úteis após a apresentação do comprovante da aposta.

A Lotofácil distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem todos os 15 números sorteados.

Prêmios de menor valor também podem ser retirados nas casas lotéricas credenciadas, respeitados os limites de pagamento. Quem aposta pelo Portal Loterias Caixa pode verificar se foi contemplado acessando a área do jogador. Caso apareça a mensagem “Aposta Premiada”, basta seguir as instruções para solicitar o resgate.

O prazo para retirar qualquer prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores prescrevem e são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o jogador escolhe 15 números entre 25 disponíveis. Em uma aposta simples, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas é de 1 em 3.268.760.

Além do prêmio principal, a modalidade também paga valores para quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, o que aumenta as chances de sair premiado em comparação com outras loterias.

Na Quina, por exemplo, o apostador escolhe cinco números entre 80 disponíveis. A chance de acertar as cinco dezenas em uma aposta simples é de 1 em 24.040.016, quase oito vezes menor do que na Lotofácil.

Do ponto de vista matemático, a Lotofácil é uma das modalidades com maior probabilidade de premiação entre as Loterias Caixa. Quem busca aumentar as chances de ganhar costuma optar por ela, enquanto a Quina atrai apostadores interessados em disputar prêmios que, em alguns concursos acumulados, podem alcançar valores ainda mais elevados.