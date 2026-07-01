Rodada das loterias hoje tem Lotofácil 3724, Loteria Federal e Quina

Sorteios desta quarta-feira, 1º de julho, serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo; apostas podem ser feitas até a noite

As Loterias CAIXA desta quarta-feira, 1 de julho de 2026, trazem uma série de sorteios e os prêmios chegam a R$ 82 milhões. O destaque do dia é para Loteria Federal, Quina e Lotofácil.

+Milionária

A +Milionária é o principal destaque da rodada desta quarta-feira. O concurso 368 tem prêmio estimado em R$ 68 milhões, após o sorteio anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.

Para jogar, o apostador precisa marcar seis números entre 1 e 50, além de dois trevos entre 1 e 6. Leva o prêmio máximo quem acertar todos os números e os dois trevos sorteados.

Prêmio estimado: R$ 68 milhões

Horário do sorteio: 21h

Último resultado: 06 – 20 – 29 – 38 – 45 – 48; trevos 1 e 6

Dupla Sena

A Dupla Sena também corre nesta quarta-feira com prêmio acumulado. O concurso 2977 tem estimativa de R$ 6,2 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A modalidade tem um diferencial: em cada concurso, são realizados dois sorteios. Ou seja, com apenas uma aposta, o jogador concorre duas vezes ao prêmio principal. Para participar, é preciso escolher de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante.

Prêmio estimado: R$ 6,2 milhões

Horário do sorteio: 21h

Último resultado: 1º sorteio: 04 – 21 – 26 – 31 – 32 – 48; 2º sorteio: 06 – 12 – 17 – 18 – 34 – 49

Super Sete

O concurso 867 da Super Sete pode pagar R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira. Na modalidade, o volante é dividido em sete colunas, e o apostador escolhe um número de 0 a 9 em cada uma delas.

Ganha o prêmio principal quem acertar os sete números, um em cada coluna. Também há premiação para quem faz três, quatro, cinco ou seis acertos.

Prêmio estimado: R$ 2,5 milhões

Horário do sorteio: 21h

Último resultado: 4 – 7 – 5 – 1 – 6 – 2 – 5

Lotofácil

A Lotofácil 3724 será sorteada nesta quarta-feira com prêmio estimado em R$ 2 milhões. No concurso anterior, duas apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal.

Para jogar, é preciso marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 dezenas, já concorre ao prêmio principal. Também ganham valores menores os bilhetes que acertarem 11, 12, 13 ou 14 números.

Prêmio estimado: R$ 2 milhões

Horário do sorteio: 21h

Último resultado: 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

Quina

A Quina 7054 chega acumulada nesta quarta-feira e pode pagar R$ 1,7 milhão. No último concurso, ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas: 02 – 15 – 54 – 63 – 72.

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O prêmio principal vai para quem acertar as cinco dezenas, mas também há pagamento para quem faz dois, três ou quatro acertos.

Prêmio estimado: R$ 1,7 milhão

Horário do sorteio: 21h

Último resultado: 02 – 15 – 54 – 63 – 72

Lotomania

A Lotomania 2944 também será sorteada nesta quarta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,1 milhão. O concurso anterior acumulou.

Nessa modalidade, o apostador escolhe 50 números entre 100 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar 20 dezenas, mas a Lotomania também paga para faixas menores e até para quem não acerta nenhum número.

Prêmio estimado: R$ 1,1 milhão

Horário do sorteio: 21h

Último resultado: 03 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 18 – 23 – 29 – 32 – 51 – 64 – 65 – 70 – 78 – 84 – 85 – 87 – 95 – 96

Loteria Federal

A Loteria Federal concurso 6079 também será sorteada nesta quarta-feira, 1º de julho de 2026. A modalidade é uma das mais tradicionais da CAIXA e distribui prêmios por bilhetes numerados, com faixas principais definidas no resultado oficial do sorteio.

Diferentemente das demais loterias, na Federal o apostador concorre com bilhetes já numerados, e a premiação é paga de acordo com a combinação sorteada. O resultado completo costuma trazer os cinco principais prêmios do concurso, além das demais faixas previstas no plano de sorteio.

Concurso: 6079

Data do sorteio: quarta-feira, 1º de julho de 2026

Horário do sorteio: junto à rodada noturna da CAIXA

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela CAIXA ou pela internet, no portal Loterias Online. Para jogar online, é preciso ter 18 anos ou mais, fazer cadastro e pagar os jogos com uma das formas aceitas pela plataforma.

O horário limite para apostar costuma ser até as 20h, pelo horário de Brasília, para os concursos noturnos. Depois do encerramento das apostas, os bilhetes só passam a valer para o próximo concurso da modalidade escolhida.