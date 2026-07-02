Lotofácil

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3725, quinta (02/07/26)

Prêmio é de R$ 2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3725 Lotofácil do dia 2 de julho - DCI

A Lotofácil 3725 será sorteada nesta quinta-feira, 2 de julho, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem cravar as 15 dezenas. A extração acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Após o sorteio, o DCI atualiza a página com os números sorteados, o rateio completo e a quantidade de apostas ganhadoras em cada faixa.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3725: 01-02-04-05-06-08-11-13-14-16-17-19-21-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3725

Quem acertar a Lotofácil pode retirar o prêmio em uma agência da Caixa, apresentando um documento oficial com foto, CPF e o comprovante da aposta. Para valores a partir de R$ 10 mil, o pagamento não sai na hora: a Caixa libera a quantia em, no mínimo, dois dias úteis após a apresentação do bilhete.

Na Lotofácil, levam prêmio os apostadores que acertam de 11 a 15 dezenas. A lógica é simples: quanto mais números cravados, maior o valor recebido. A faixa principal fica com quem acerta as 15 dezenas sorteadas.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor. Já na Quina, por exemplo, o apostador escolhe cinco números entre 80 disponíveis. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as cinco dezenas sorteadas.

Nesse caso, a probabilidade de ganhar com uma aposta simples é de apenas 1 em 24.040.016, quase oito vezes menor do que na Lotofácil. A modalidade também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números.

Do ponto de vista matemático, a Lotofácil oferece chances muito superiores de premiação. Enquanto a probabilidade de acertar os 15 números é de cerca de 1 em 3,2 milhões, na Quina o apostador enfrenta uma disputa de mais de 24 milhões de combinações possíveis.

Para quem busca aumentar as chances de vitória, a Lotofácil aparece como a alternativa mais favorável. Já os apostadores que preferem disputar prêmios potencialmente maiores podem optar pela Quina, mesmo com probabilidades mais desafiadoras.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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