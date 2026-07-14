Lotofácil

Resultado da Lotofácil 3735 de hoje, terça-feira (14/7)

Lotofácil tem prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira, dia 14 de julho de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3735 DCI
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O concurso 3735 da Lotofácil será sorteado pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, 14, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em jogo está um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3735:

Resultado da Lotofácil de hoje 3735

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3735 de hoje foram:

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3703 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

Quais são as chances de ganhar?

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor.

Já na Quina, por exemplo, o apostador escolhe cinco números entre 80 disponíveis. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as cinco dezenas sorteadas.

Nesse caso, a probabilidade de ganhar com uma aposta simples é de apenas 1 em 24.040.016, quase oito vezes menor do que na Lotofácil. A modalidade também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números.

Do ponto de vista matemático, a Lotofácil oferece chances muito superiores de premiação. Enquanto a probabilidade de acertar os 15 números é de cerca de 1 em 3,2 milhões, na Quina o apostador enfrenta uma disputa de mais de 24 milhões de combinações possíveis.

Para quem busca aumentar as chances de vitória, a Lotofácil aparece como a alternativa mais favorável. Já os apostadores que preferem disputar prêmios potencialmente maiores podem optar pela Quina, mesmo com probabilidades mais desafiadoras.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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