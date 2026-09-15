Lotofácil

Caixa adia sorteio e resultado da Lotofácil da Independência tem novo horário hoje

Sorteio aconteceria na parte da manhã, mas foi adiado

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3780 DCI
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A Caixa mudou o horário do sorteio da Lotofácil da Independência 2026, concurso 3780. A extração das 15 dezenas será realizada nesta terça-feira (15), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso especial terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e a premiação principal não acumula.

A mudança também altera o prazo para apostar. Segundo a CAIXA Loterias, as apostas individuais podem ser feitas até as 18h. Já a compra de cotas de bolão lotérico fica disponível até as 20h pelo aplicativo Loterias CAIXA e pelo portal Loterias Online. O Jornal DCI atualiza o resultado em tempo real.

Saiba as dezenas do resultado da Lotofácil 3780: previsto.

Resultado da Lotofácil de hoje 3780

O resultado da Lotofácil da Independência 3780 será divulgado nesta terça-feira (15), a partir das 21h. O concurso especial coloca R$ 300 milhões em jogo e tem uma regra diferente dos concursos regulares: o prêmio principal não acumula.

Caso nenhuma aposta acerte as 15 dezenas, o valor destinado à faixa principal será dividido entre os ganhadores com 14 acertos. Se não houver vencedores também nessa faixa, a premiação passa para quem fizer 13 acertos, seguindo para as faixas seguintes até que haja ganhadores.

Na Lotofácil, é possível marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são pagos para apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Na aposta simples, com 15 números, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de 1 em 3.268.760. O apostador pode selecionar mais números para aumentar as chances, mas o valor da aposta também fica maior.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência

Concurso 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Foram 15 apostas vencedoras na faixa principal, que dividiram R$ 88.583.865,00. Cada uma recebeu R$ 5.905.591,00.

Concurso 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 22. Ao todo, 33 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram R$ 91.702.300,80. Cada ganhador recebeu R$ 2.778.857,60.

Concurso 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25. Foram 33 apostas vencedoras na faixa principal, que dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25. Ao todo, 50 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram R$ 124.999.910,00.

Concurso 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25. Foram 57 apostas vencedoras na faixa principal, que dividiram R$ 159.137.704,35.

Concurso 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 24. Ao todo, 79 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal de R$ 180 milhões.

Concurso 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. Foram 65 apostas vencedoras na faixa principal, com prêmio individual de aproximadamente R$ 2,9 milhões.

Concurso 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Concurso 2025: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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