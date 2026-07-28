Ninguém acerta a Lotofácil e prêmio vai a R$ 15 milhões

Ninguém acerta a Lotofácil e prêmio vai a R$ 15 milhões

O resultado da Lotofácil concurso 3746 foi divulgado na noite desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O sorteio não teve ganhadores na faixa principal, e o prêmio acumulou para o próximo concurso. Confira os números sorteados na Lotofácil 3746: 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24

Teve ganhador na Lotofácil 3746?

Nenhuma aposta conseguiu acertar os 15 números sorteados no concurso 3746 da Lotofácil. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (28), é de R$ 15 milhões.

Apesar de não haver ganhador na faixa principal, milhares de apostadores foram premiados nas demais categorias:

15 acertos: não houve acertador;

14 acertos: 464 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 1.777,04;

13 acertos: 15.510 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 35,00;

12 acertos: 181.576 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 14,00;

11 acertos: 977.773 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 7,00.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta terça-feira, 28 de julho de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). A estimativa de prêmio é de R$ 15 milhões.

Além disso, o valor acumulado para o concurso de final zero (3750) está em R$ 2.599.424,57, enquanto o acumulado para o sorteio especial da Lotofácil da Independência chega a R$ 138.301.019,22.

A Lotofácil é uma das loterias mais populares da Caixa. No volante, o apostador encontra 25 números disponíveis e pode escolher entre 15 e 20 dezenas.

O sorteio seleciona 15 números, e ganha o prêmio máximo quem acertar todos eles. Também existem premiações para quem fizer 11, 12, 13 ou 14 acertos.

O jogador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática, conhecida como Surpresinha. Também é possível repetir a mesma aposta em vários concursos usando a modalidade Teimosinha.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio nas lotéricas, pelo aplicativo ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quanto custa jogar na Lotofácil?

O valor da aposta depende da quantidade de números escolhidos:

15 números: R$ 3,50;

16 números: R$ 56,00;

17 números: R$ 476,00;

18 números: R$ 2.856,00;

19 números: R$ 13.566,50;

20 números: R$ 54.264,00.