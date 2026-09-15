Lotofácil

Veja o resultado da Lotofácil 3780 hoje e os ganhadores

Sorteio vai começar às 11h

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Lotofácil 3780 hoje DCI
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A espera termina nesta terça-feira, dia 15, com o sorteio da Lotofácil da Independência 3780. O concurso especial coloca em jogo um prêmio estimado em R$ 300 milhões, um dos maiores valores já oferecidos pela modalidade. O sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As 15 dezenas serão divulgadas após a extração.

Resultado da Lotofácil 3780: a conferir.

Resultado da Lotofácil da Independência 2026

O concurso 3780 terá uma diferença em relação aos sorteios regulares da Lotofácil: o prêmio principal não acumula. Caso nenhum apostador acerte as 15 dezenas, a premiação será destinada aos ganhadores da faixa seguinte, de 14 acertos. Se não houver vencedores também nessa categoria, o valor será repassado para quem acertar 13 números, seguindo a regra da modalidade até que haja ganhadores.

Na Lotofácil, é possível marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis no volante. Os prêmios são distribuídos para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Na aposta mínima, com 15 números, a chance de acertar todas as dezenas é de 1 em 3.268.760.

Quem escolhe mais números aumenta as possibilidades de acerto, mas também paga mais pela aposta.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência nos últimos anos?

A Lotofácil da Independência costuma distribuir grandes valores entre dezenas de apostas vencedoras. Confira os resultados dos concursos anteriores:

2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Foram 15 apostas vencedoras, que dividiram R$ 88.583.865,00. Cada uma recebeu R$ 5.905.591,00.

2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 22. Ao todo, 33 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram R$ 91.702.300,80. Cada ganhador recebeu R$ 2.778.857,60.

2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25. Foram 33 apostas vencedoras na faixa principal, que dividiram R$ 99.487.428,15.

2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25. O prêmio de R$ 124.999.910,00 foi dividido entre 50 apostas.

2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25. Foram 57 apostas vencedoras, que dividiram R$ 159.137.704,35.

2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 24. Ao todo, 79 apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio de R$ 180 milhões.

2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. Foram 65 apostas vencedoras na faixa principal.

2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

2025: resultado a confirmar.

Lotofácil da Independência não acumula

A principal característica do concurso especial é justamente a regra que impede que o prêmio fique acumulado para um sorteio posterior.

Por isso, caso não haja ganhadores com 15 acertos, o dinheiro será distribuído entre as apostas que acertarem 14 números. A regra continua para as demais faixas caso também não haja vencedores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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