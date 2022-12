Resultado Lotofácil 2686: prêmio de R$ 1,5 milhão da loteria (12/12/22)

Confira as 15 dezenas do resultado da Lotofácil - DCI

As Loterias Caixa chegam hoje com o resultado Lotofácil 2686, que poderá ser conferido a partir das 20h. O prêmio de hoje está acumulado em R$ 1,5 milhão. Então cruze os dedos e boa sorte. O sorteio da loteria também é transmitido pelo Youtube da Caixa.

Resultado Lotofácil 2686 - Loterias da Caixa

Anote os números do resultado Lotofácil concurso 2686 de hoje:

Veja as últimas notícias sobre a Mega da Virada 2023

Com quantos números ganha o prêmio?

De acordo com a Caixa, a premiação da lotofácil está dividida em cinco grupos. O prêmio principal e de maior valor é pago para quem acerta os 15 números da aposta. Já o segundo maior prêmio fica com quem acerta 14 entre os 15 números sorteados durante o concurso. Além disso, também é possível ganhar acertando entre 11 e 12 números. No entanto, nesses casos, o valor recebido como premiação é fixo, R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 e R$ 5 para quem acerta 11 números.

Quem ganha na loto pode receber o prêmio de duas formas, em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou em uma agência do banco. Porém, quem ganha mais do que R$ 1.903,98 precisa comparecer em uma agência. Nesses casos, é preciso levar um documento com foto que comprove a identidade, o CPF e o recibo da aposta que foi premiado.

Apesar de ser um dos concursos mais fáceis e por isso com a maior probabilidade de ter vencedores, a Loto acumula quando não existe nenhum ganhador entre as cinco faixas de premiação. Nesses casos, o valor sorteado é acumulado para o prêmio principal, de 15 números, do sorteio seguinte.

Sorteios anteriores da Lotofácil

No sorteio concurso 2685 de sábado, as dezenas foram: 01 02 03 04 08 11 10 12 13 14 20 21 22 23 25

As dezenas da Lotofácil concurso 2684 foram: 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 20 22 23 25

Na quinta, a Lotofácil concurso 2683 sorteou as dezenas >> 01 02 03 04 08 11 10 12 13 14 20 21 22 23 25

Na quarta-feira, dia 7 de dezembro, ninguém acertou o resultado da Lotofácil 2682 >> 03-04-06-07-08-09-10-11-12-14-15-16-19-23-24

Os números da Lotofácil 2681, de terça-feira (06/12), uma aposta da Bahia levou o maior prêmio>> 02-04-07-08-10-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias