Resultado da Lotofácil de ontem (01/03), concurso 2169; confira

Duas apostas, uma de Ilhéus (BA) e outra eletrônica, cravaram as 15 dezenas do resultado da Lotofácil de ontem (01), concurso 2169, e ganharam o prêmio de R$ 608,8 mil cada. Os números sorteados no concurso foram: 01 02 04 05 08 10 11 12 13 16 20 22 23 24 25 .

Resultado da Lotofácil de ontem

Além da primeira faixa faixa de premiação, algumas apostas acertaram parcialmente o resultado da Lotofácil de ontem e conseguiram ganhar valores menores.

15 acertos – Duas apostas ganhadoras, R$ 608.874,78;

Duas 14 acertos – 223 apostas ganhadoras, R$ 1.635,71;

13 acertos – 9788 apostas ganhadoras, R$ 25;

12 acertos – 123153 apostas ganhadoras, R$ 10;

11 acertos – 625369 apostas ganhadoras, R$ 5;

O próximo sorteio da Lotofácil concurso 2170, previsto para hoje, terça-feira (02), tem o prêmio especial de R$ 3,5 milhões. De acordo com as Loterias Caixa, a aposta simples de 15 números sai por R$ 2,50 e pode ser feita presencialmente em casas lotéricas ou online no aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com um jogo simples, de 15 números, era de uma em 3,2 milhões, aproximadamente. A probabilidade de acertar só aumentava se o apostador, em um mesmo concurso, fizesse diferentes combinações de números ou acrescentasse mais dezenas na aposta.

Confira os últimos resultado da Lotofácil

