Mega da Virada: paciente e enfermeiro descobrem que ganharam juntos

Um enfermeiro e um de seus pacientes estão na lista de premiados na Mega da Virada de 2020. Os dois não ganharam com um jogo em conjunto, e o profissional da saúde só ficou sabendo que acertou as dezenas no último domingo (28), quase no fim do prazo para resgatar o valor.

O enfermeiro Claudinei Pereira dos Santos descobriu pelo paciente Rogério Maia que havia acertado quatro número dos seis sorteados no jogo, e que faturou R$ 919,27. Maia relatou ao profissional que embolsou R$ 7.325,26 após acertar um bolão cinco dezenas na modalidade lotérica.

“Eu falei que também apostei na Virada, mas como sabia que a pessoa ganhadora não era de Campinas, eu sequer conferi o resultado”, disse Claudinei em entrevista ao UOL. “O Rogério me disse que eu deveria checar, porque milhões eu não ia embolsar, mas podia ter algum prêmio menor”, afirmou o enfermeiro, que resgatou o prêmio na última segunda (29).

“É surpreendente, porque duas pessoas que convivem diariamente ganharam um prêmio que é muito disputado em todo o país. Outro detalhe é que, quando fizemos as apostas, nós nem nos conhecíamos. São jogos completamente diferentes”, destacou Rogério.

As dezenas premiadas no jogo foram 17-20-22-35-41-42

Prêmio milionário da Mega da Virada não é resgatado

O sorteio mais cobiçado do país teve apenas dois vencedores para dividir o valor recorde de R$ 325,2 milhões, mas só o ganhador de Aracaju resgatou o valor. O prêmio foi de R$ 162,6 milhões. Seu nome não foi revelado, como ocorre com todos os ganhadores das loterias da Caixa.

O outro ganhador, de São Paulo, fez a aposta pela internet, mas não resgatou o valor. O prazo final para recuperar a bolada era até quarta, dia 31 de março. Como o prêmio não foi resgatado, a outra metade do valor foi destinada ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação.

O Procon de São Paulo chegou a notificar a Caixa para que o banco identificasse o ganhador da Mega da Virada que não foi buscar o prêmio. Segundo o Procon, a Caixa tem meios para saber quem ganhou o dinheiro. “A aposta efetuada através de meio eletrônico demanda a realização de cadastro e a indicação de cartão de crédito como meio de pagamento”, diz a nota divulgada pelo órgão de defesa do consumidor.