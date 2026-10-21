Sortudos de São Paulo ganham bolada da Mega-Sena de R$ 185 milhões

Sortudos de São Paulo ganham bolada da Mega-Sena de R$ 185 milhões

A Mega-Sena premiou apostadores de São Paulo no concurso 3072, realizado nesta terça-feira (20), mas ninguém acertou as seis dezenas para levar o prêmio principal. Com isso, o valor acumulado chegou a R$ 187,6 milhões, e a estimativa para o próximo sorteio, na quinta-feira (22), é de R$ 200 milhões.

Os números sorteados foram 02, 06, 09, 16, 31 e 40. De acordo com o resultado, 140 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 38.295,72. Entre elas, há jogos registrados na capital paulista, incluindo apostas simples e um bolão.

Quanto ganharam as apostas de São Paulo na Mega-Sena?

Os dados de premiação da Mega-Sena mostram diferentes apostas premiadas na cidade de São Paulo. Entre os registros estão jogos feitos pela internet e bilhetes de lotéricas físicas.

Uma das apostas identificadas foi registrada na Mago Loterias, na modalidade bolão, com sete números apostados. O jogo recebeu R$ 76.591,44, valor correspondente a duas premiações individuais de R$ 38.295,72.

Também aparecem nos registros apostas simples feitas em casas lotéricas da capital, como a Loteria Amador do Milhão e a Lotérica Esplendor. Os jogos que acertaram cinco dezenas foram contemplados com R$ 38.295,72 cada.

Há ainda apostas premiadas na modalidade digital, registradas por meio do sistema de loterias em canais eletrônicos.

A distribuição dos prêmios ficou da seguinte forma:

6 acertos: não houve ganhadores;

5 acertos: 140 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 38.295,72 cada;

4 acertos: 9.261 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 954,26 cada.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (22 de outubro). A estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 200 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até o horário limite estabelecido pela Caixa nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa. Para concorrer, o jogador deve marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Quanto mais números forem selecionados, maior será o preço do jogo e maiores serão as chances matemáticas de acertar as dezenas sorteadas.