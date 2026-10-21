Mega-Sena vai pagar prêmio histórico de R$ 200 milhões

Já é o maior prêmio da Mega-Sena em 2026

A Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões no sorteio desta quinta-feira, dia 22 de outubro. O prêmio estimado para o concurso 3073 é o maior oferecido pela modalidade em um concurso regular em 2026, desconsiderando a Mega da Virada, que tem regras especiais de premiação.

O valor subiu após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3.072, realizado na terça-feira (20). Na ocasião, os números sorteados foram 02, 06, 09, 16, 31 e 40. O prêmio principal estava estimado em R$ 187,6 milhões, mas não houve ganhador na faixa principal e o montante acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio será realizado a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Quais foram os maiores prêmios da Mega-Sena em 2026?

Antes da estimativa de R$ 200 milhões para o concurso desta quinta-feira, a Mega-Sena já havia distribuído prêmios milionários em diferentes sorteios ao longo do ano de 2026.

O maior valor total pago em um concurso regular foi o do concurso 3.010, realizado em 24 de maio. Na ocasião, duas apostas acertaram as seis dezenas e dividiram R$ 336,34 milhões, recebendo aproximadamente R$ 168,17 milhões cada uma. Outro destaque foi o concurso 3.042, sorteado em 9 de agosto, quando uma única aposta levou R$ 164,89 milhões. Já em 3 de março, o concurso 2.979 pagou R$ 158,04 milhões a um ganhador.

Confira alguns dos maiores prêmios individuais pagos pela Mega-Sena em concursos regulares de 2026:

Concurso 3.010, em 24 de maio: R$ 168,17 milhões por aposta vencedora, com dois ganhadores;

Concurso 3.042, em 9 de agosto: R$ 164,89 milhões, para uma única aposta;

Concurso 2.979, em 3 de março: R$ 158,04 milhões, para um ganhador;

Concurso 2.969, em 5 de fevereiro: R$ 141,84 milhões, para um ganhador;

Concurso 3.002, em 30 de abril: R$ 127,02 milhões, para um ganhador.

Os valores correspondem aos prêmios pagos aos vencedores da faixa principal, sem incluir a Mega da Virada. Como o prêmio de R$ 200 milhões ainda é uma estimativa, o valor efetivamente pago dependerá do resultado do concurso 3.073.

Por que a Mega da Virada fica fora do ranking?

A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena, realizado tradicionalmente em 31 de dezembro. A modalidade tem regras próprias de distribuição dos valores arrecadados e não acumula para o concurso seguinte: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é destinado aos acertadores da faixa seguinte, conforme o regulamento.

Por isso, os valores da Mega da Virada são contabilizados separadamente dos prêmios dos concursos regulares. Para comparar os maiores prêmios pagos ao longo de 2026, é necessário considerar apenas os sorteios convencionais da Mega-Sena.

Como apostar na Mega-Sena?

Para concorrer ao prêmio de R$ 200 milhões, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante, numerados de 01 a 60.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. É possível jogar em uma casa lotérica credenciada ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, incluindo o site e o aplicativo. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking, conforme as condições do serviço.

Quem preferir não escolher os números pode utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema seleciona as dezenas aleatoriamente. Já a Teimosinha permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos.

As apostas para o sorteio desta quinta-feira (22) devem ser registradas até as 20h, no horário de Brasília, nos canais convencionais. Para os bolões digitais, o prazo pode se estender até as 20h30, exclusivamente pelos canais digitais da Caixa.

A probabilidade de acertar as seis dezenas depende da quantidade de números escolhidos. Na aposta simples, de seis números, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em 50.063.860.

Jogue com responsabilidade!